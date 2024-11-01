Мовні активісти в Одесі масово скаржаться на комерцію в Іnstagram

Хлопець робить нотатки, дивлячись у телефон. Фото: ілюстративне/freepik

Серед мовних активістів з'явився новий тренд. Вони моніторять сторінки в Іnstagram, знаходять ті, що ведуться російською, й скеровують скарги Уповноваженому із захисту державної мови.

Про це розповіла в інтерв'ю виданню "Інтент" представниця Уповноваженого із захисту державної мови в Одеській області Ярослава Вітко-Присяжнюк.

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На що скаржаться

За словами представниці "мовного омбудсмена", відслідковувати порушення в інтернеті легше за все. Адже це можна робити з мобільного телефона або домашнього комп'ютера.

"У нас є постійні дописувачі, які, мені здається, просто моніторять інтернет і знаходять сайти, скаржаться на них. Тому насправді скарг дуже багато", — зазначила Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Що є порушенням

Відсутність україномовної інформації у соцмережах є порушенням лише тоді, коли йдеться про комерційні сторінки. Особисті блоги можна вести будь-якою мовою. Втім, говорить представниця Уповноваженого, різницю часто досить важко встановити.

"Нещодавно розглядали одну скаргу. Поскаржилися на дівчину-перукарку, яка окрім перукарських послуг надає інформаційні, тобто навчає перукарству. І в неї на сторінці написано, що вона навчає, але водночас на сторінці прайсу немає, заклику записуватись на послуги немає. Там багато прикладів роботи, але тут вона море сфоткала, тут вона кота запостила — це вже приватне", — говорить Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Нагадаємо, одеський депутат потрапив у скандал через вислів "погана мова". Також у центрі Одеси "українізували" фунікулер.