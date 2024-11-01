Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські активісти скаржаться на сторінки Іnstagram — причина arrow

Одеські активісти скаржаться на сторінки Іnstagram — причина

1 листопада 2024 10:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Мовні активісти в Одесі масово скаржаться на комерцію в Іnstagram
Хлопець робить нотатки, дивлячись у телефон. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Серед мовних активістів з'явився новий тренд. Вони моніторять сторінки в Іnstagram, знаходять ті, що ведуться російською, й скеровують скарги Уповноваженому із захисту державної мови. 

Про це розповіла в інтерв'ю виданню "Інтент" представниця Уповноваженого із захисту державної мови в Одеській області Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Читайте також:

На що скаржаться

За словами представниці "мовного омбудсмена", відслідковувати порушення в інтернеті легше за все. Адже це можна робити з мобільного телефона або домашнього комп'ютера. 

"У нас є постійні дописувачі, які, мені здається, просто моніторять інтернет і знаходять сайти, скаржаться на них. Тому насправді скарг дуже багато", — зазначила Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Що є порушенням

Відсутність україномовної інформації у соцмережах є порушенням лише тоді, коли йдеться про комерційні сторінки. Особисті блоги можна вести будь-якою мовою. Втім, говорить представниця Уповноваженого, різницю часто досить важко встановити. 

"Нещодавно розглядали одну скаргу. Поскаржилися на дівчину-перукарку, яка окрім перукарських послуг надає інформаційні, тобто навчає перукарству. І в неї на сторінці написано, що вона навчає, але водночас на сторінці прайсу немає, заклику записуватись на послуги немає. Там багато прикладів роботи, але тут вона море сфоткала, тут вона кота запостила — це вже приватне", — говорить Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Нагадаємо, одеський депутат потрапив у скандал через вислів "погана мова". Також у центрі Одеси "українізували" фунікулер.

російська мова Instagram Одеса українська мова Одеська область Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:42 Bloomberg оновив рейтинг 500 найбагатших людей планети

11:39 Були небезпечні спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

11:27 Туристичний центр Одеси лишився без керівника — подробиці

11:11 Хабар за свободу — росіяни відкупляються від війни в Україні

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

11:04 Обстріл Харківщини — якою зброєю вдарили окупанти

11:04 Білий дім відредагував скандальну цитату Байдена про сміття

11:03 Похолодання, вітер та дощі — де чекати зміни погоди на вихідних

11:02 Єврокомісія розпочала перевірку Temu — на що звертають увагу

11:00 Допомога у 10,8 тис. грн від UNHCR — де стартує реєстрація

11:42 Bloomberg оновив рейтинг 500 найбагатших людей планети

11:39 Були небезпечні спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:27 Туристичний центр Одеси лишився без керівника — подробиці

11:11 Хабар за свободу — росіяни відкупляються від війни в Україні

11:04 Обстріл Харківщини — якою зброєю вдарили окупанти

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

11:04 Білий дім відредагував скандальну цитату Байдена про сміття

11:03 Похолодання, вітер та дощі — де чекати зміни погоди на вихідних

11:02 Єврокомісія розпочала перевірку Temu — на що звертають увагу

11:00 Допомога у 10,8 тис. грн від UNHCR — де стартує реєстрація

10:49 Фантомний ВАЗ — на Одещині затримали нахабного шахрая

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Text

10:30 Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

Text

08:56 Попенко повідомив, скільки тепломереж Києва потребують ремонту

Text

08:07 Попенко назвав реальні борги України перед Нафтогазом

Text

08:00 Коли з'явиться відстрочка у Резерв+ — ефір Ранок.LIVE

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

07:55 Економіст назвав показник дефіциту у бюджеті України

31 жовтня 2024
Text

23:39 Експерт пояснив, скільки відсотків бюджету виділяють на оборону

Text

22:06 США можуть вступити у війну на боці Південної Кореї — експерт

Text

17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні