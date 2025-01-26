Одесские военные успешно уничтожили технику врага на Херсонщине

Одесские военные показали, как уничтожают технику врага — видео
Военнослужащие 40-й отдельной бригады береговой обороны метко атаковали технику, бронеавтомобили и грузовики врага. Такие кадры с Херсонского направления появились сегодня в Интернете.
Видео выложили военно-морские силы ВСУ.
Подробности боя
Украинская разведка обнаружила перемещение российской техники и автотранспорта в прифронтовой зоне Херсонщины. После этого с помощью FPV-дронов защитники нанесли большие потери оккупантам. Кроме того, военно-морским силам ВСУ сегодня удалось уничтожить 4 вражеских дрона-камикадзе "SHAHED-136".
Напомню недавно российские войска понесли потери в районах Покровска и Запорожской области. Также мы писали об уничтожении вражеского катера на юге.
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