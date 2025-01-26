Одесские военные успешно уничтожили технику врага на Херсонщине

Разбитая военная техника. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Военнослужащие 40-й отдельной бригады береговой обороны метко атаковали технику, бронеавтомобили и грузовики врага. Такие кадры с Херсонского направления появились сегодня в Интернете.

Видео выложили военно-морские силы ВСУ.

Читайте также:

Подробности боя

Украинская разведка обнаружила перемещение российской техники и автотранспорта в прифронтовой зоне Херсонщины. После этого с помощью FPV-дронов защитники нанесли большие потери оккупантам. Кроме того, военно-морским силам ВСУ сегодня удалось уничтожить 4 вражеских дрона-камикадзе "SHAHED-136".

Напомню недавно российские войска понесли потери в районах Покровска и Запорожской области. Также мы писали об уничтожении вражеского катера на юге.