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Одесские водолазы в Херсонской области спасли 100 человек

21 июля 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские водолазы в Херсонской области спасли 100 человек
Водолазная служба на брифинге. Фото: Медиацентр Украина – Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В течение двух недель, во время затопления в Херсонской области, одесские водолазы спасли около 100 человек. Спасатели работали непрерывно с восьми утра до двадцати двух часов вечера.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказал водолаз-спасатель части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС Украины в Одесской области Денис Лещик.

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Их главной задачей было выезжать на катерах в затопленные здания, чтобы забрать пострадавших людей и доставить их в точки сбора, где уже ждали медики, полиция, коллеги из ГСЧС и волонтеры. Денис Лещик рассказал, что на их путь встали не только сложности затопления, но и обстрелы со стороны российских войск.

"Были обстрелы, но мы приехали не пугаться, а спасать жизни. Люди брали собой только животных, деньги и документы, даже не брали одежду. Помню, как нам пришлось лежачую бабушку спускать на руках с девятого этажа. Морально было сложно, но мы справились. Но спасли очень много животных и людей, где-то 100 человек, но мы специально не считали", рассказал спасатель.

Не только наводнения были опасны, но и особенности местности и течения создавали сложности. Николай Каськов, начальник водолазно-спасательной части, рассказал, что ракетные обстрелы российских войск в первые дни после наводнения повредили многие резиновые лодки, но благодаря решительным действиям водолазов они продолжили свою работу.

"Наш катер из алюминия, его тоже задело, но он продолжил работать. Также пострадал наш автомобиль. Было тяжело, опасно, но со своей задачей мы справились. Очень помогали волонтеры. Мы обменивались с ними всем — едой, веревками, помогали лодками. Они нам, мы им. Координация была очень хорошей", добавил Николай Каськов.

Напомним, Одесская область присоединилась к реализации проекта "Бок о бок", направленного на помощь регионам Украины в восстановлении территорий, пострадавших от агрессии России. Соседняя Херсонская область, одна из наиболее пострадавших регионов, станет пилотной площадкой для реализации этого проекта.

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