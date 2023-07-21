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Одеські водолази на Херсонщині врятували 100 людей

21 липня 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські водолази на Херсонщині врятували 100 людей
Водолазна служба на брифінгу. Фото: Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Протягом двох тижнів, під час затоплення на Херсонщині, одеські водолази врятували приблизно 100 людей. Рятувальники працювали безперервно з восьмої ранку до двадцять другої години вечора. 

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів водолаз-рятувальник частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС України в Одеській області Денис Лещик. 

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Їх головним завданням було виїжджати на катерах до затоплених будівель, щоб забрати постраждалих людей та доставити їх до точок збору, де вже чекали медики, поліція, колеги з ДСНС та волонтери. Денис Лещик, розповів, що на їхній шлях встали не лише складнощі затоплення, але й обстріли з боку російських військ.

"Були обстріли, але ми приїхали не лякатися, а рятувати житті. Люди брали собою лише тварин, гроші  та документи, навіть не брали одяг. Пам’ятаю, як нам довелося лежачу бабусю спускати на руках з дев’ятого поверху. Морально було складно, але ми впоралися. Врятували дуже багато тварин та людей, десь 100 осіб, але ми спеціально не рахували", — розповів рятувальник.

Не лише повені були небезпечними, а й особливості місцевості та течії створювали складнощі. Микола Каськов, начальник водолазно-рятувальної частини, розповів, що ракетні обстріли російських військ в перші дні після повені пошкодили багато гумових човнів, але завдяки рішучим діям водолазів, вони продовжили свою роботу.

"Наш катер з алюмінію, його теж зачепило, але він продовжив працювати. Також постраждав наш автомобіль. Було важко, небезпечно, але зі своєю задачею ми впоралися. Дуже допомагали волонтери. Ми обмінювалися з ними всім — їжею, мотузками, допомагали човнами. Вони нам, ми їх. Координація була дуже гарною", — додав Микола Каськов.

Нагадаємо, Одеська область приєдналася до реалізації проєкту "Пліч-о-пліч", спрямованого на допомогу регіонам України у відновленні територій, які постраждали від агресії Росії.  Сусідня Херсонщина, один з найбільш постраждалих регіонів, стане пілотним майданчиком для реалізації цього проєкту.

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