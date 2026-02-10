Свет в Одессе 11 февраля: ждать ли плановые графики

Ночной дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 11 февраля, Одесса продолжает находиться в режиме экстренных отключений электроэнергии. Пока в других городах действуют почасовые графики, в Одессе стабильного расписания нет. Причина — аварии на энергообъектах, из-за которых энергетики пока не могут гарантировать подачу света в определенные часы.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго, передают Новини.LIVE.

Аварийные отключения света

На работу сети Одесской области повлияли не только обстрелы, но и непогода. Изношенное оборудование часто не выдерживает нагрузки и выходит из строя. Ремонтные бригады работают непрерывно, но после восстановления электричества потребление резко возрастает. Когда одновременно включают бойлеры, стиральные машины и обогреватели, сеть снова перегружается и происходят новые аварии. Поэтому энергетики просят экономно пользоваться светом. Для получения актуальной информации о состоянии электроснабжения и зонах отключений рекомендуется обращаться к официальному сайту оператора системы распределения или пользоваться специальным чат-ботом.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе пока не проводятся плановые отключения электроэнергии. Город работает в режиме стабилизационных отключений, которые оперативно корректируются в зависимости от состояния энергосистемы. Энергетики непрерывно ремонтируют поврежденные линии, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение для жителей. Возвращение к плановым отключениям возможно только после завершения основных ремонтов.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, какая ситуация со светом в Одесской области. По словам главы Одесской ОГА в регионе со светом сильные проблемы, как и по всей Украине. Где технически это возможно — туда вернули графики.

Также мы писали о том, что в результате обстрелов 9 февраля были обесточены три области. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.