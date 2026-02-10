Свет в Одессе 11 февраля: ждать ли плановые графики

Отключение электроэнергии — какие графики будут завтра в Одессе
В среду, 11 февраля, Одесса продолжает находиться в режиме экстренных отключений электроэнергии. Пока в других городах действуют почасовые графики, в Одессе стабильного расписания нет. Причина — аварии на энергообъектах, из-за которых энергетики пока не могут гарантировать подачу света в определенные часы.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго, передают Новини.LIVE.
Аварийные отключения света
На работу сети Одесской области повлияли не только обстрелы, но и непогода. Изношенное оборудование часто не выдерживает нагрузки и выходит из строя. Ремонтные бригады работают непрерывно, но после восстановления электричества потребление резко возрастает. Когда одновременно включают бойлеры, стиральные машины и обогреватели, сеть снова перегружается и происходят новые аварии. Поэтому энергетики просят экономно пользоваться светом. Для получения актуальной информации о состоянии электроснабжения и зонах отключений рекомендуется обращаться к официальному сайту оператора системы распределения или пользоваться специальным чат-ботом.
Графики отключения света в Одессе
В Одессе пока не проводятся плановые отключения электроэнергии. Город работает в режиме стабилизационных отключений, которые оперативно корректируются в зависимости от состояния энергосистемы. Энергетики непрерывно ремонтируют поврежденные линии, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение для жителей. Возвращение к плановым отключениям возможно только после завершения основных ремонтов.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы сообщали о том, какая ситуация со светом в Одесской области. По словам главы Одесской ОГА в регионе со светом сильные проблемы, как и по всей Украине. Где технически это возможно — туда вернули графики.
Также мы писали о том, что в результате обстрелов 9 февраля были обесточены три области. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.
