Світло в Одесі 11 лютого: чи чекати на планові графіки

У середу, 11 лютого, Одеса й далі перебуває у режимі екстрених відключень електроенергії. Поки в інших містах діють погодинні графіки, в Одесі стабільного розкладу немає. Причина — аварії на енергооб’єктах, через які енергетики поки не можуть гарантувати подачу світла у визначені години.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго, передають Новини.LIVE.

Аварійні відключення світла

На роботу мережі Одещинини вплинули не лише обстріли, а й негода. Зношене обладнання часто не витримує навантаження та виходить з ладу. Ремонтні бригади працюють безперервно, але після відновлення електрики споживання різко зростає. Коли одночасно вмикають бойлери, пральні машини та обігрівачі, мережа знову перевантажується і стаються нові аварії. Тому енергетики просять заощадливо користуватися світлом. Для отримання актуальної інформації про стан електропостачання та зони відключень рекомендується звертатися до офіційного сайту оператора системи розподілу або користуватися спеціальним чат-ботом.

Графіки відключення світла в Одесі

В Одесі наразі не проводяться планові відключення електроенергії. Місто працює в режимі стабілізаційних вимкнень, які оперативно коригуються залежно від стану енергосистеми. Енергетики безперервно ремонтують пошкоджені лінії, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання для мешканців. Повернення до планових відключень можливе лише після завершення основних ремонтів.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка ситуація зі світлом на Одещині. За словами очільника Одеської ОВА в регіоні зі світлом сильні проблеми, як і по всій Україні. Де технічно це можливо — туди повернули графіки.

Також ми писали про те, що внаслідок обстрілів 9 лютого було знеструмлено три області. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи в Сумській, Дніпропетровській і Харківській областях.