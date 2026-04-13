В Одессе чиновнице грозит срок за растрату бюджетных средств

Дом, на ремонте которого обнаружили переплату. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе чиновницу горсовета подозревают в служебной халатности во время ремонта дома после обстрела. Речь идет о переплате из бюджета более 420 тысяч гривен. Ошибка произошла во время проведения закупки. Женщине грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Детали дела

Правоохранители разоблачили заместителя начальника одного из отделов Департамента городского хозяйства Одесского городского совета. Она отвечала за организацию и проведение публичных закупок. Следователи считают, что именно во время этих процедур и допустили нарушения, которые привели к финансовым потерям. Речь идет о ремонте многоэтажки в Пересыпском районе Одессы. Дом был поврежден в результате вражеской атаки, поэтому его восстановление финансировали из городского бюджета.

В 2024 году департамент заключил договор с частной строительной компанией на капитальный ремонт. Общая стоимость работ составила более 2,5 миллиона гривен. В эту сумму включили налог на добавленную стоимость. В то же время во время военного положения такие работы освобождаются от НДС. Чиновница не учла эту норму и не исключила налог из стоимости закупки. В результате подрядчику безосновательно перечислили более 420 тысяч гривен из бюджета громады Одессы.

Что грозит

Женщине сообщили о подозрении по статье о служебной халатности. Следствие считает, что ее действия привели к тяжелым последствиям. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Также возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью на срок до трех лет. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одессе разгорелся скандал вокруг закупок для военных. Руководители квартирно-эксплуатационного управления переплатили почти 18 млн грн за кровати. Имущество покупали по значительно завышенным ценам. Один из фигурантов уже оказался под стражей.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе офицера-психолога подозревают в торговле влиянием. Она за деньги обещала перевести военного с передовой в тыл и даже "уволить" со службы. Дело передали в суд. Теперь ей грозит заключение в тюрьму.