Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе чиновнице грозит срок за растрату бюджетных средств

В Одессе чиновнице грозит срок за растрату бюджетных средств

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 15:59
В Одессе чиновнице грозит срок за растрату бюджетных средств
Дом, на ремонте которого обнаружили переплату. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе чиновницу горсовета подозревают в служебной халатности во время ремонта дома после обстрела. Речь идет о переплате из бюджета более 420 тысяч гривен. Ошибка произошла во время проведения закупки. Женщине грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Детали дела

Правоохранители разоблачили заместителя начальника одного из отделов Департамента городского хозяйства Одесского городского совета. Она отвечала за организацию и проведение публичных закупок. Следователи считают, что именно во время этих процедур и допустили нарушения, которые привели к финансовым потерям. Речь идет о ремонте многоэтажки в Пересыпском районе Одессы. Дом был поврежден в результате вражеской атаки, поэтому его восстановление финансировали из городского бюджета.

В 2024 году департамент заключил договор с частной строительной компанией на капитальный ремонт. Общая стоимость работ составила более 2,5 миллиона гривен. В эту сумму включили налог на добавленную стоимость. В то же время во время военного положения такие работы освобождаются от НДС. Чиновница не учла эту норму и не исключила налог из стоимости закупки. В результате подрядчику безосновательно перечислили более 420 тысяч гривен из бюджета громады Одессы.

Что грозит

Женщине сообщили о подозрении по статье о служебной халатности. Следствие считает, что ее действия привели к тяжелым последствиям. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Также возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью на срок до трех лет. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одессе разгорелся скандал вокруг закупок для военных. Руководители квартирно-эксплуатационного управления переплатили почти 18 млн грн за кровати. Имущество покупали по значительно завышенным ценам. Один из фигурантов уже оказался под стражей.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе офицера-психолога подозревают в торговле влиянием. Она за деньги обещала перевести военного с передовой в тыл и даже "уволить" со службы. Дело передали в суд. Теперь ей грозит заключение в тюрьму.

Одесса городской совет задержание
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации