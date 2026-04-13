Головна Одеса В Одесі чиновниці загрожує термін за розтрату бюджетних коштів

В Одесі чиновниці загрожує термін за розтрату бюджетних коштів

Дата публікації: 13 квітня 2026 15:59
В Одесі чиновниці загрожує термін за розтрату бюджетних коштів
Будинок, на ремонті якого виявили переплату. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі посадовицю міськради підозрюють у службовій недбалості під час ремонту будинку після обстрілу. Йдеться про переплату з бюджету понад 420 тисяч гривень. Помилка сталася під час проведення закупівлі. Жінці загрожує ув’язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі справи

Правоохоронці викрили заступницю начальника одного з відділів Департаменту міського господарства Одеської міської ради. Вона відповідала за організацію та проведення публічних закупівель. Слідчі вважають, що саме під час цих процедур і допустили порушення, які призвели до фінансових втрат. Йдеться про ремонт багатоповерхівки у Пересипському районі Одеси. Будинок був пошкоджений унаслідок ворожої атаки, тому його відновлення фінансували з міського бюджету.

У 2024 році департамент уклав договір із приватною будівельною компанією на капітальний ремонт. Загальна вартість робіт становила понад 2,5 мільйона гривень. До цієї суми включили податок на додану вартість. Водночас під час воєнного стану такі роботи звільняються від ПДВ. Посадовиця не врахувала цю норму і не виключила податок із вартості закупівлі. У результаті підряднику безпідставно перерахували понад 420 тисяч гривень із бюджету громади Одеси.

Що загрожує

Жінці повідомили про підозру за статтею про службову недбалість. Слідство вважає, що її дії призвели до тяжких наслідків. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Також можливе позбавлення права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю на строк до трьох років. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, що в Одесі спалахнув скандал довкола закупівель для військових. Керівники квартирно-експлуатаційного управління переплатили майже 18 млн грн за ліжка. Майно купували за значно завищеними цінами. Один із фігурантів уже опинився під вартою.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі офіцерку-психологиню підозрюють у торгівлі впливом. Вона за гроші обіцяла перевести військового з передової в тил і навіть "звільнити" зі служби. Справу передали до суду. Тепер їй загрожує ув’язнення.

Одеса міська рада затримання
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
