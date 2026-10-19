Элина Свитолина на корте. Фото: elinasvitolina/Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о расторжении брака с французским спортсменом Гаэлем Монфисом. На решение повлияли её психологическое состояние и переживания из-за войны. Супруги воспитывают дочь Скай и заверили, что будут продолжать вместе заботиться о ребёнке, несмотря на изменения в личной жизни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети Элины Свитолиной.

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Как война повлияла на Свитолину

Теннисистка призналась, что раньше почти не рассказывала о том, как война против Украины повлияла на нее изнутри. По ее словам, этот период сопровождался бессонными ночами, сомнениями и ощущением, что она постепенно теряет себя. В прошлом году спортсменка уже говорила о необходимости временно отойти от тенниса из-за своего эмоционального состояния. Теперь она решила откровеннее рассказать о переживаниях, которые оставались вне внимания публики.

"Все знают, как много для меня значит Украина. Но о том, как война повлияла на меня изнутри, я почти никогда не говорила. В прошлом году я рассказала вам, что мне нужно отойти от тенниса, поскольку я была не в том эмоциональном состоянии. Сегодня я хочу раскрыться чуть больше. Вы не видели бессонных ночей, сомнений и ощущения, что я постепенно теряю себя", — написала теннисистка.

Свитолина подчеркнула, что Гаэль Монфис знал о её трудностях и поддерживал её. Супруги долго пытались вместе справиться с этим периодом, однако теннисистка поняла, что некоторые внутренние переживания человек должен преодолевать самостоятельно.

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"Гаэль видел всё это. Он никогда не отпускал мою руку. Мы долго боролись с этим вместе, отдавая все силы. Но некоторые битвы происходят глубоко внутри нас, и никакая любовь другого человека не способна одержать победу вместо нас", — добавила спортсменка.

Почему пара решила расстаться

Со временем Свитолина осознала, что ей нужно найти себя, и пришла к выводу, что не сможет сделать этого в рамках брака. По её словам, это стало одним из самых трудных решений в жизни, ведь она по-прежнему любит мужа. Теннисистка отметила, что не забудет его достойное отношение к ней в этот сложный момент.

В то же время Свитолина подчеркнула, что их отношения были полны любви. Она благодарна за совместную жизнь и дочь, которую они воспитывают вместе.

Что будет с дочерью Скай

Элина Свитолина и Гаэль Монфис воспитывают дочь Скай, которая родилась 15 октября 2022 года. Супруги поженились 16 июля 2021 года в Женеве, Швейцария. Спортсменка заверила, что после расторжения брака дочь останется для них главным приоритетом. Они и впредь будут рядом с ней и вместе будут поддерживать её на разных этапах жизни.

"Скай всегда будет на первом месте. Наш брак заканчивается, но наша семья — нет. Мы всегда будем оставаться её родителями и будем рядом на каждом этапе её жизни", — написала Элина.

Свитолина также попросила уважать их личное пространство и дать им время, чтобы пережить эти перемены. Она подчеркнула, что в этой ситуации нет виновных — есть двое людей, которые глубоко любили друг друга, но теперь их совместная история приобретает иную форму.

Что известно об Элине Свитолиной

Элина Свитолина — украинская теннисистка, родившаяся 12 сентября 1994 года в Одессе. Она стала одной из самых успешных спортсменок в истории украинского тенниса. В сентябре 2017 года Свитолина поднялась на третье место в мировом рейтинге WTA — это её наивысшее достижение в одиночном разряде. В 2018 году она выиграла итоговый турнир WTA, а на Олимпийских играх 2020 года в Токио завоевала бронзовую медаль.

Со французским теннисистом Гаэлем Монфисом Свитолина начала встречаться в 2018 году. В апреле 2021 года пара объявила о помолвке, а 16 июля того же года поженилась в Швейцарии. Монфис также имеет успешную спортивную карьеру: его высшим достижением стало шестое место в мировом рейтинге ATP. 15 октября 2022 года у супругов родилась дочь Скай. После рождения ребенка Свитолина вернулась в профессиональный теннис в 2023 году.

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