Еліна Світлона на корті. Фото: elinasvitolina/Instagram

Українська тенісистка Еліна Світоліна повідомила про завершення шлюбу з французьким спортсменом Гаелем Монфісом. На рішення вплинув її психологічний стан і переживання через війну. Подружжя виховує доньку Скай і запевнило, що продовжить разом піклуватися про дитину, попри зміни в особистому житті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі Еліни Світоліної.

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Як війна вплинула на Світоліну

Тенісистка зізналася, що раніше майже не розповідала про те, як війна проти України вплинула на неї зсередини. За її словами, цей період супроводжувався безсонними ночами, сумнівами та відчуттям, що вона поступово втрачає себе. Минулого року спортсменка вже говорила про необхідність тимчасово відійти від тенісу через свій емоційний стан. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про переживання, які залишалися поза увагою публіки.

"Усі знають, як багато для мене означає Україна. Але про те, як війна вплинула на мене внутрішньо, я майже ніколи не говорила. Минулого року я розповіла вам, що мені потрібно відійти від тенісу, оскільки я була не в тому емоційному стані. Сьогодні я хочу трохи більше відкритися. Ви не бачили безсонних ночей, сумнівів і відчуття, що я поступово втрачаю себе", — написала тенісистка.

Світоліна наголосила, що Гаель Монфіс знав про її труднощі й підтримував її. Подружжя довго намагалося разом упоратися з цим періодом, однак тенісистка зрозуміла, що деякі внутрішні переживання людина має подолати самостійно.

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"Гаель бачив усе це. Він ніколи не відпускав моєї руки. Ми довго боролися з цим разом, віддаючи всі сили. Але деякі битви відбуваються глибоко всередині нас, і жодна любов іншої людини не здатна здобути перемогу замість нас", — додала спортсменка.

Чому пара вирішила розлучитися

Згодом Світоліна усвідомила, що їй потрібно віднайти себе, і дійшла висновку, що не зможе зробити цього в межах шлюбу. За її словами, це стало одним із найважчих рішень у житті, адже вона продовжує кохати чоловіка. Тенісистка зазначила, що не забуде його гідного ставлення до неї в цей складний момент.

Водночас Світоліна підкреслила, що їхні стосунки були сповнені любові. Вона вдячна за спільне життя та доньку, яку вони виховують разом.

Що буде з донькою Скай

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс виховують доньку Скай, яка народилася 15 жовтня 2022 року. Подружжя одружилося 16 липня 2021 року в Женеві, Швейцарія. Спортсменка запевнила, що після завершення шлюбу донька залишатиметься для них головним пріоритетом. Вони й надалі будуть поруч із нею та разом підтримуватимуть її на різних етапах життя.

"Скай завжди буде на першому місці. Наш шлюб закінчується, але наша сім’я — ні. Ми завжди залишатимемося її батьками й будемо поруч на кожному етапі її життя", — написала Еліна.

Світоліна також попросила поважати їхній особистий простір і дати їм час, щоб пережити зміни. Вона наголосила, що в цій ситуації немає винних — є двоє людей, які глибоко кохали одне одного, але тепер їхня спільна історія набуває іншої форми.

Що відомо про Еліну Світоліну

Еліна Світоліна — українська тенісистка, яка народилася 12 вересня 1994 року в Одесі. Вона стала однією з найуспішніших спортсменок в історії українського тенісу. У вересні 2017 року Світоліна піднялася на третє місце світового рейтингу WTA — це її найвище досягнення в одиночному розряді. У 2018 році вона виграла Підсумковий турнір WTA, а на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо здобула бронзову медаль.

Із французьким тенісистом Гаелем Монфісом Світоліна почала зустрічатися у 2018 році. У квітні 2021-го пара оголосила про заручини, а 16 липня того самого року одружилася у Швейцарії. Монфіс також має успішну спортивну кар'єру: його найвищим досягненням стало шосте місце у світовому рейтингу ATP. 15 жовтня 2022 року в подружжя народилася донька Скай. Після народження дитини Світоліна повернулася до професійного тенісу у 2023 році.

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