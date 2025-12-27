У Совіньйоні продають "Люстдорф": база "Чорноморця" за 190 млн

Вхід в будівлю комплексу "Люстдорф". Фото: OpenMarket

У Совіньйоні виставили на продаж спортивно-оздоровчий комплекс "Люстдорф", відомий як колишня навчальна база футбольного клубу "Чорноморець". Об’єкт продають через борги бізнесмена Леоніда Климова зі стартовою ціною понад 190 млн грн.

Реалізація майна відбувається через систему електронних торгів OpenMarket.

В Одесі продають базу Чорноморця

Спортивно-оздоровчий комплекс "Люстдорф" у Совіньйоні виставили на примусовий продаж через виконавчу службу.

Стартова ціна лота становить 191,9 мільйона гривень. Загальна площа комплексу — близько 7,7 тисячі кв. м. До складу об’єкта входять адміністративна будівля, спортивний корпус, службові приміщення, готель, футбольне поле, а також котельня й трансформаторна. Територія комплексу розташована на земельній ділянці площею 37,7 тисячі кв. м, однак сама земля до продажу не входить.

Ще з 1990-х років "Люстдорф" використовувався як навчально-тренувальна база футбольного клубу "Чорноморець". У березні цього року комплекс постраждав під час російського ракетного удару: вибухова хвиля пошкодила вікна в адміністративній будівлі та приміщенні з басейном.

Коли відбудеться аукціон

Аукціон запланували на 1 січня, і це не перша спроба продати об’єкт. Держава отримала право на примусовий продаж комплексу ще у 2021 році — в рахунок погашення боргу "Імексбанку" перед Національним банком України на суму 309 мільйонів гривень.

У 2014 році Леонід Климов, який тоді володів "Імексбанком", підписав із НБУ договір і взяв на себе особисті зобов’язання з погашення стабілізаційного кредиту. Вже у січні 2015 року банк збанкрутував, а справа про повернення коштів роками розглядалася в судах.

За цей час на майно накладали арешт щонайменше вісім разів. У 2024 році Верховний суд поставив крапку в цій історії — рішенням, яке не підлягає оскарженню, Климова зобов’язали погасити борг.

На Одещині зроблять єдину портову систему. Також ми писали, що порт на Одещині віддадуть у концесію без Prozorro.