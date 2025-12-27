В Совиньоне продают "Люстдорф": база "Черноморца" за 190 млн

Вход в здание комплекса "Люстдорф". Фото: OpenMarket

В Совиньоне выставили на продажу спортивно-оздоровительный комплекс "Люстдорф", известный как бывшая учебная база футбольного клуба "Черноморец". Объект продают из-за долгов бизнесмена Леонида Климова со стартовой ценой более 190 млн грн.

Реализация имущества происходит через систему электронных торгов OpenMarket.

Спортивно-оздоровительный комплекс "Люстдорф" в Совиньоне выставили на принудительную продажу через исполнительную службу.

Стартовая цена лота составляет 191,9 миллиона гривен. Общая площадь комплекса — около 7,7 тысячи кв. м. В состав объекта входят административное здание, спортивный корпус, служебные помещения, гостиница, футбольное поле, а также котельная и трансформаторная. Территория комплекса расположена на земельном участке площадью 37,7 тысячи кв. м, однако сама земля в продажу не входит.

Еще с 1990-х годов "Люстдорф" использовался как учебно-тренировочная база футбольного клуба "Черноморец". В марте этого года комплекс пострадал во время российского ракетного удара: взрывная волна повредила окна в административном здании и помещении с бассейном.

Когда состоится аукцион

Аукцион запланировали на 1 января, и это не первая попытка продать объект. Государство получило право на принудительную продажу комплекса еще в 2021 году — в счет погашения долга "Имэксбанка" перед Национальным банком Украины на сумму 309 миллионов гривен.

В 2014 году Леонид Климов, который тогда владел "Имэксбанком", подписал с НБУ договор и взял на себя личные обязательства по погашению стабилизационного кредита. Уже в январе 2015 года банк обанкротился, а дело о возврате средств годами рассматривалось в судах.

За это время на имущество накладывали арест по меньшей мере восемь раз. В 2024 году Верховный суд поставил точку в этой истории - решением, которое не подлежит обжалованию, Климова обязали погасить долг.

За это время на имущество накладывали арест по меньшей мере восемь раз. В 2024 году Верховный суд поставил точку в этой истории - решением, которое не подлежит обжалованию, Климова обязали погасить долг.