Офис Омбудсмена призывает лишить РФ статуса члена ЮНЕСКО после обстрела Одессы

Встреча Марии Поповой с представителями одесских властей. Фото: Одесский городской совет

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Мария Попова встретилась с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Они обсудили сотрудничество по защите граждан, а также подняли тему террористических обстрелов города.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Офис омбудсмена обратился в ЮНЕСКО

Попова рассказала, что офис омбудсмена обратился в ЮНЕСКО после ракетных обстрелов Одессы. Они просили отреагировать на разрушение памятников архитектуры и поддержать город.

Мария Попова в Одессе. Фото: Одесский городской совет

"Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец направил письмо ЮНЕСКО, в частности призвал рассмотреть вопрос лишения РФ статуса члена ЮНЕСКО и выразил просьбу содействовать восстановлению и обновлению поврежденных памятников истории и культуры, которые признаны частью всемирного наследия ЮНЕСКО", — сказала представительница Уполномоченного.

Мэр Труханов выразил благодарность за поддержку и подчеркнул, что права человека чрезвычайно важны, особенно во время войны.

Геннадий Труханов. Фото: Одесский городской совет

"Очень благодарен за поддержку и возможность встретиться и пообщаться. Права человека важны в мирные времена, а во время войны важность этого направления выросла в разы, поэтому наше сотрудничество должно усиливаться", — сказал Геннадий Труханов.

Также обсудили вопросы доступа граждан к информации и прозрачности во время военного положения в стране.

Напомним, ЮНЕСКО продолжает свою работу в историческом центре Одессы. Международная комиссия устанавливает ущерб и последствия ракетных ударов по городу, которые в течение недели осуществляли россияне.

Отметим, во время обстрелов в июле 2023 года в историческом центре Одессы пострадали 64 культурных памятника. Зданиям более 100-150 лет, и они являются частью национального наследия.