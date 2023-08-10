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Офис Омбудсмена призывает лишить РФ статуса члена ЮНЕСКО после обстрела Одессы

10 августа 2023 17:28
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Офис Омбудсмена призывает лишить РФ статуса члена ЮНЕСКО после обстрела Одессы
Встреча Марии Поповой с представителями одесских властей. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Мария Попова встретилась с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Они обсудили сотрудничество по защите граждан, а также подняли тему террористических обстрелов города.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Попова рассказала, что офис омбудсмена обратился в ЮНЕСКО после ракетных обстрелов Одессы. Они просили отреагировать на разрушение памятников архитектуры и поддержать город.

Мария Попова в Одессе. Фото: Одесский городской совет
Мария Попова в Одессе. Фото: Одесский городской совет

"Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец направил письмо ЮНЕСКО, в частности призвал рассмотреть вопрос лишения РФ статуса члена ЮНЕСКО и выразил просьбу содействовать восстановлению и обновлению поврежденных памятников истории и культуры, которые признаны частью всемирного наследия ЮНЕСКО", — сказала представительница Уполномоченного.

Мэр Труханов выразил благодарность за поддержку и подчеркнул, что права человека чрезвычайно важны, особенно во время войны.

Геннадий Труханов. Фото: Одесский городской совет
Геннадий Труханов. Фото: Одесский городской совет

"Очень благодарен за поддержку и возможность встретиться и пообщаться. Права человека важны в мирные времена, а во время войны важность этого направления выросла в разы, поэтому наше сотрудничество должно усиливаться", — сказал Геннадий Труханов.

Также обсудили вопросы доступа граждан к информации и прозрачности во время военного положения в стране.

Напомним, ЮНЕСКО продолжает свою работу в историческом центре Одессы. Международная комиссия устанавливает ущерб и последствия ракетных ударов по городу, которые в течение недели осуществляли россияне.

Отметим, во время обстрелов в июле 2023 года в историческом центре Одессы пострадали 64 культурных памятника. Зданиям более 100-150 лет, и они являются частью национального наследия.

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