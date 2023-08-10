Офіс Омбудсмана закликає позбавити РФ статусу члена ЮНЕСКО після обстрілу Одеси

Зустріч Марії Попової з представниками одеської влади. Фото: Одеська міська рада

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Марія Попова зустрілася з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Вони обговорили співпрацю у захисті громадян, а також порушили тему терористичних обстрілів міста.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Офіс омбудсмана звернувся до ЮНЕСКО

Пані Попова розповіла, що офіс омбудсмана звернувся до ЮНЕСКО після ракетного обстрілу Одеси. Вони просили відреагувати на руйнування пам'яток архітектури та підтримати місто.

Марія Попова в Одесі. Фото: Одеська міська рада

"Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець направив листа до ЮНЕСКО, зокрема закликав розглянути питання позбавлення РФ статусу члена ЮНЕСКО та висловив прохання посприяти відбудові та поновленню пошкоджених пам‘яток історії та культури, які визнані частиною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", — сказала представниця Уповноваженого.

Мер Труханов висловив подяку за підтримку та наголосив, що права людини надзвичайно важливі, особливо в часи війни.

Геннадій Труханов. Фото: Одеська міська рада

"Дуже вдячний за підтримку та можливість зустрітись й поспілкуватись. Права людини важливі у мирні часи, а під час війни важливість цього напрямку виросла у рази, тому наша співпраця повинна посилюватись", — сказав Геннадій Труханов.

Також обговорили питання доступу громадян до інформації та прозорості під час воєнного стану в країні.

Нагадаємо, ЮНЕСКО продовжує свою роботу в історичному центрі Одеси. Міжнародна комісія встановлює збитки та наслідки ракетних ударів по місту, які протягом тижня здійснювали росіяни.

Зазначимо, під час обстрілів у липні 2023 року в історичному центрі Одеси постраждали 64 культурні пам'ятки. Будівлям більш ніж 100-150 років, і вони є частиною національної спадщини.