Місія ЮНЕСКО продовжує роботу в Одесі

Пошкоджений собор у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

ЮНЕСКО продовжує свою роботу в історичному центрі Одеси. Міжнародна комісія встановлює збитки та наслідки ракетних ударів по місту, які протягом тижня здійснювали росіяни.

Про це етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Робота ЮНЕСКО продовжується. Треба розуміти, що мова йде не про зруйновані будинки, а йде мова про весь історичний ареал нашого міста. Якщо ми говорили про близько 28 архітектурних пам'яток, то в списках ЮНЕСКО їх було близько 8-10. В першу чергу це музеї й подібні речі", — повідомив речник УДА Сергій Братчук.

Він додав, що хоч обстеження йдуть повільно, але треба перевірити кожен сантиметр. Адже в деяких будівлях живуть одесити, однак вони теж входять до історичної спадщини.

Обстріли Одеси

За словами Братчука, обстріли Одеси зменшились, після того, як українські війська вдарили по складу з ракетами "Онікс". Це саме ті ракети, які важко виявити та збити нашим силам ППО. І саме ці ракети били по центру міста.

Нагадаємо, під час обстрілів у липні 2023 року в історичному центрі Одеси постраждали 64 культурні пам'ятки. Будівлям більш ніж 100-150 років, і вони є частиною національної спадщини.

Також ми писали, що одразу після припинення дії зернової угоди, Росія розпочала свій ракетний терор по портовій інфраструктурі Одеського регіону. Вони назвали ці атаки "помстою за Кримський міст". Проте насправді це були заздалегідь сплановані дії.