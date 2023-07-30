У скільки обійшлися Росії обстріли Одеси

Пошкоджена припортова інфраструктура. Фото: Новини.LIVE

Одразу після припинення дії зернової угоди, Росія розпочала свій ракетний терор по портовій інфраструктурі Одеського регіону. Вони назвали ці атаки "помстою за Кримський міст". Проте насправді це були заздалегідь сплановані дії.

Аналітики Forbes підрахували, скільки витралила Росія впродовж семи днів, атакуючи мирні міста Одещини.

Читайте також:

Зазначимо, що за 7 днів окупанти випустили по Україні 75 ракет різного типу та 100 БпЛА. Їхня сумарна вартість становить 280 мільйонів доларів. Найдорожче їм обійшлася атака 19 липня — 131 мільйон доларів.

У наслідку цих ударів у зернових терміналах було знищено щонайменше 460 тисяч тонн зерна, поранено десятки людей, а повні збитки цивільної інфраструктури досі не встановлено.

Втрати РФ під час обстрілів Одещини. Фото: Forbes

Нагадаємо, під наглядом Ізмаїльської окружної прокуратури розпочалося досудове розслідування щодо атаки, яка була здійснена безпілотниками та спрямована на портову інфраструктуру Дунаю, що на Одещині. Цей злочин вважається порушенням законів та звичаїв війни.

Додамо, вчора до Одеси прибула комісія ЮНЕСКО для встановлення повних збитків, які завдали росіяни місту ударами з 18 по 24 липня. Фахівці вже почали роботу.