Во сколько обошлись России обстрелы Одессы

Повреждена припортовая инфраструктура. Фото: Новини.LIVE

Сразу после прекращения действия зернового соглашения Россия начала свой ракетный террор по портовой инфраструктуре Одесского региона. Они назвали эти атаки "местью за Крымский мост". Однако на самом деле это были заранее спланированные действия.

Аналитики Forbes подсчитали, сколько выпустила Россия в течение семи дней, атакуя мирные города Одесчины.

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Отметим, что за 7 дней оккупанты выпустили по Украине 75 ракет разного типа и 100 БпЛА. Их суммарная стоимость составляет 280 миллионов долларов. Дороже всего им обошлась атака 19 июля — 131 миллион долларов.

В результате этих ударов в зерновых терминалах было уничтожено по меньшей мере 460 тысяч тонн зерна, ранены десятки человек, а полный ущерб гражданской инфраструктуры до сих пор не установлен.

Потери РФ при обстрелах Одесщины. Фото: Forbes

Напомним, под наблюдением Измаильской окружной прокуратуры началось досудебное расследование по атаке, которая была совершена беспилотниками и направлена на портовую инфраструктуру Дуная на Одесчине. Это преступление считается нарушением законов и обычаев войны.

Добавим, вчера в Одессу прибыла комиссия ЮНЕСКО для установления полного ущерба, который нанесли россияне городу ударами с 18 по 24 июля. Специалисты уже приступили к работе.