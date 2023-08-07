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ЮНЕСКО продолжает обследовать исторический центр Одессы

7 августа 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Миссия ЮНЕСКО продолжает работу в Одессе
Повреждённый собор в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

ЮНЕСКО продолжает работу в историческом центре Одессы. Международная комиссия устанавливает ущерб и последствия ракетных ударов по городу, которые в течение недели осуществляли россияне.

Об этом эфире национального телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Работа ЮНЕСКО продолжается. Надо понимать, что речь идет не о разрушенных домах, а идет речь обо всем историческом ареале нашего города. Если мы говорили об около 28 архитектурных достопримечательностях, то в списках ЮНЕСКО их было около 8-10. В первую очередь это музеи и подобные вещи", — сообщил спикер УГА Сергей Братчук.

Он добавил, что хотя обследования идут медленно, но нужно проверить каждый сантиметр. Ведь в некоторых постройках живут одесситы, однако они тоже входят в историческое наследие.

Обстрелы Одессы

По словам Братчука, обстрелы Одессы уменьшились после того, как украинские войска ударили по составу с ракетами "Оникс". Это те ракеты, которые трудно обнаружить и сбить нашим силам ПВО. И именно эти ракеты избивали по центру города.

Напомним, во время обстрелов в июле 2023 года в историческом центре Одессы пострадали 64 культурных памятника. Зданиям более 100-150 лет, и они являются частью национального наследия.

Также мы писали, что сразу после прекращения действия зернового соглашения Россия начала свой ракетный террор по портовой инфраструктуре Одесского региона. Они назвали эти атаки "местью за Крымский мост". Однако на самом деле это были заранее спланированные действия.

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