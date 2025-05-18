Оккупанты в Крыму ищут так называемую "русофобию"

Российские оккупанты в Крыму проверяют автомобили. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские оккупанты в Крыму устроили новую волну проверок машин из-за наклеек. Под подозрение попадают те, кто имеет проукраинские взгляды.

Об этом в Telegram-канале сообщил Центр национального сопротивления.

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Фильтрация по наклейкам

По их данным, проверки организует карательный отряд под названием "Крымский смерш" — по образцу сталинских репрессивных структур. Вместе с так называемыми инспекторами ГАИ оккупанты останавливают авто, а также "проводят профилактику" в соцсетях — ищут посты, которые им кажутся "опасными" или "антироссийскими".

Запугивание крымчан

В Центре сопротивления отмечают: такие действия не имеют ничего общего с заботой о безопасности. Это попытка запугать жителей Крыма, которые не поддерживают оккупационный режим.

"Это — не о безопасности. Это — о терроре", — отметили в Центре национального сопротивления.

В Центре призвали всех, кто заметит фильтрацию или проверку сообщать в указанный чат-бот и привлекаться к Движению сопротивления.

Напомним, после почти годового перерыва стратегический беспилотник США RQ-4B Global Hawk снова возобновил разведку над Черным морем в сторону Крыма. Также мы писали, что 18 мая Украина и мир чтят память жертв массовой депортации крымскотатарского народа.