Спасатели Одессы во время войны: пожары, обстрелы и опасности

Спасатели ГСЧС тушат пожар. Фото: пресс-служба ГСЧС

В 2004 году указом президента Леонида Кучмы 17 сентября было объявлено Днём работников гражданской защиты, а уже в 2008 году Виктор Ющенко переименовал его в День спасателя Украины. 17 сентября было выбрано не случайно: именно в этот день Православная церковь отмечает День иконы Божией Матери, которая является покровительницей пожарных и спасателей и оказывает помощь всем, кто попал в беду. Однако даже в свой профессиональный праздник сотрудники ГСЧС остаются на рабочих местах, ведь война не делает пауз, и этой ночью Одесса вновь оказалась под российской атакой. Для спасателей это еще одна смена, где за каждым вызовом стоит чья-то жизнь, а права на ошибку нет.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с сержантом службы гражданской защиты ГСЧС в Одесской области Виталием Лабутиным о повседневной работе спасателей и о том, с чем они сталкиваются каждый день.

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Жизнь спасателя

Карьеру спасателя Виталий не планировал. Проработав несколько лет в строительстве, он решил попробовать себя в роли сотрудника ГСЧС, зашел в отдел кадров — и остался в службе. Для него эта профессия уже давно стала привычной частью жизни: чтобы поддерживать форму, он ходит в спортзал, а в свободное от смен время находит время и на отдых.

"Это работа, как у всех. Мне кажется, что сейчас любая работа сопряжена с риском: будь то электрики или газовики. Сейчас, пожалуй, такие рискованные времена", — говорит сержант службы гражданской защиты ГСЧС в Одесской области Виталий.

Виталий Лабутин сержант службы гражданской защиты ГСЧС в Одесской области. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

На выездах спасатель больше всего переживает не за себя, а за коллег, которые работают рядом. В огонь они входят вместе, поэтому постоянно следят не только за ситуацией вокруг, но и друг за другом, ведь всё может измениться в считанные секунды. Со временем такое взаимное внимание превращается в бетонное доверие, ведь рядом находятся люди, с которыми не раз проходили через опасность и на которых можно рассчитывать.

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"Мы стараемся всегда поддерживать друг друга. Если во время пожара коллега получил травму, ему на месте оказывает помощь скорая. Мы не прекращаем свою работу. После пожара мы помогаем, чем можем, но во время пожара там уже есть психологи, есть скорая помощь", — говорит спасатель.

Виталий Лабутин с коллегами. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Во время выезда времени на долгие размышления нет, поэтому спасателю важно быстро оценивать ситуацию и сразу действовать. Каждая смена проходит по-разному, и предсказать, сколько будет вызовов и какими они будут, невозможно. Поэтому к работе готовятся заранее: проверяют снаряжение, форму и всё, что может понадобиться ещё до выезда. Но и в такой работе не обходится без своих примет.

"Например, надевать на смену новую боевую форму или новые сапоги — это предвещает пожар. Мы же сами не знаем, что будет через полчаса", — делится Виталий.

Тушение пожара. Фото: пресс-служба ГСЧС

Тушение пожаров

На сложность тушения влияют высота здания, доступ к очагу пожара и вес снаряжения. В многоэтажках спасателям иногда приходится подниматься пешком на 20-й этаж и выше — в бронежилете, с аппаратом и другим снаряжением. Уже сам такой подъем создает серьезную нагрузку на ноги, а работать после него приходится без передышки. Каждый пожар требует своей тактики и подготовки.

"Корабли трудно тушить из-за сложности конструкций. Потому что всё металлическое нагревается, когда туда заходишь, температура очень высокая. Вот в этом, пожалуй, и заключается сложность", — объясняет спасатель.

Завершение тушения пожара. Фото: пресс-служба ГСЧС

Среди типичных ошибок гражданских лиц во время пожара — запоздалый вызов спасателей, неправильная оценка масштаба возгорания и попытки действовать без понимания рисков. Люди часто теряют время, пытаясь справиться с огнем собственными силами, вместо того чтобы отойти на безопасное расстояние и дождаться специалистов. В результате к самому пожару добавляется еще одна проблема — необходимость спасать тех, кто пытался его потушить.

"Когда люди пытаются тушить пожар самостоятельно — а таких случаев много — они подвергают себя опасности: лезут в пламя, а потом получают ожоги. Например, когда пытаются самостоятельно потушить траву. Нужно же иметь защитную одежду, какое-то снаряжение, а они лезут, а потом получают ожоги, и на этом всё", — отмечает Виталий.

Работа на местах прилетов

Полномасштабная война коренным образом изменила будни тех, кто ежедневно борется с огнем и спасает людей. Если раньше основными вызовами были пожары, то теперь спасатели постоянно работают и с последствиями российских обстрелов. После ударов ракет и дронов они расчищают завалы, ищут пострадавших и тушат возгорания. Однако перед началом любых работ в первую очередь необходимо позаботиться о безопасности личного состава.

"Прежде всего — это разведка командира. Бойцы начинают раскладывать линии, готовиться к тушению пожара. Разведка — это выяснить, есть ли там люди внутри, есть ли какие-то опасные, взрывоопасные предметы, есть ли электрический ток. Все это делает старший", — подчеркивает сержант службы гражданской защиты ГСЧС в Одесской области.

Работа спасателей на местах попадания. Фото: пресс-служба ГСЧС

Из-за российских ударов по нефтебазам и другим объектам с большими запасами топлива спасатели всё чаще сталкиваются с масштабными возгораниями. Такие пожары требуют значительно больше сил и времени на ликвидацию, а после отдельных выездов на восстановление может потребоваться ещё день-два.

"Да, сейчас стало больше таких пожаров, как на нефтебазах. Это очень сложные пожары — емкости с нефтью. Эти пожары физически изнурительны. Они затянуты во времени, их невозможно потушить за короткий промежуток времени. Объемы большие, там приходится изнурительно работать", — отмечает Виталий.

Массовое возгорание. Фото: пресс-служба ГСЧС

Спасатели во время войны

После обстрелов спасателям в работе среди руин помогают новая техника и оборудование. Они облегчают доступ к поврежденным объектам и упрощают ликвидацию последствий атак. Но война изменила условия работы: теперь никто не может быть уверен, что удар не повторится.

"Сложности заключаются в том, что бывают повторные обстрелы, тревоги. В этот момент мы не можем тушить пожар. Вынуждены укрываться, и это мешает полноценно работать", — отмечает спасатель.

Разрушения в результате попадания. Фото: Новини.LIVE

Спасатели сейчас работают с постоянным риском для собственной жизни не только из-за пожаров: их могут засыпать обломками, травмировать поврежденными конструкциями или застать повторный удар со стороны РФ. Среди личного состава уже были пострадавшие, а служба несла и невосполнимые потери. Именно такие случаи наиболее остро напоминают, какой ценой дается эта работа.



"Очень жаль, у нас начальник координационного центра погиб на пожаре. Очень хороший человек был. Это офицер, который, наверное, достоин этого звания. Таких людей очень мало. И его действительно очень жаль", — вспоминает спасатель.

Каждый выезд после обстрела — это работа в условиях, которые невозможно полностью предсказать. Спасатели должны сосредоточиваться на задаче, несмотря на все переживания и постоянный риск. Но мысли о собственной безопасности всё равно возникают время от времени.

"При повторных ракетных обстрелах очень жаль всех. Все выезжают и не знают, вернутся ли они домой целыми или нет. Не надо об этом думать, конечно, но хотелось бы или нет, я всё равно где-то задумываюсь, что может быть и повторный прилёт. И всё может быть", — признаётся Виталий.

Виталий Лабутин о своей работе. Фото: Новини.LIVE

Война сделала чрезвычайные ситуации слишком обычными: то, что раньше казалось ужасным исключением, теперь может произойти в любую ночь. Для спасателей это означает снова ехать в эпицентр опасности, спасать жизни и беречь свою собственную. Поэтому лучшая благодарность им — это понимание того, какой ценой дается каждое спасение.

Как сообщали Новини.LIVE, российских боевых кораблей с ракетным вооружением в Черном море пока не наблюдается, однако угроза ударов по Украине сохраняется. Враг может запускать ракеты типа «Калибр» непосредственно с пунктов базирования, а российская авиация и беспилотники продолжают действовать над Черным и Азовским морями.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 15 сентября Одесская область подверглась массированной атаке со стороны РФ. В результате удара были повреждены жилые дома, гаражи, автомобили и складской объект, где возник пожар. К ликвидации последствий были привлечены более 50 сотрудников ГСЧС.