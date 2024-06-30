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Остров Змеиный — вторая годовщина освобождения от российских оккупантов

30 июня 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Годовщина освобождения острова Змеиный
Остров Змеиный. Фото: скриншот из google.maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Два года назад Силы обороны Украины выбили с острова Змеиный оккупантов и вернули его под украинский флаг. Он вошел в историю благодаря фразе украинского защитника, отправившего "русский военный корабль..." по всему известному курсу. Таков был ответ наших бойцов на предложение россиян сдаваться. Эти слова стали символом несокрушимости и смелости украинского народа и облетели весь мир.

Об этом напомнила Государственная пограничная служба Украины в своем телеграм-канале.

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Освобождение Змеиного: хронология событий

  • 24 февраля российские оккупанты начали обстрел острова Змеиный, захватив его после ожесточенного боя. Украинские моряки отказались сдаваться, что стало символом мужества и сопротивления.
  • 14 апреля уже экс председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что ракеты "Нептун" нанесли серьезные повреждения российскому кораблю "Москва".
  • 2 мая Вооруженные силы Украины блестяще уничтожили два российских катера типа "Раптор" у острова Змеиный.
  • 17 июня украинские военные отправили российский буксир "Василий Бех" вслед за "Москвой".
  • 20 июня военные нанесли массированный удар по русскому гарнизону на острове, нанеся оккупантам значительные потери.
  • 22 июня украинские военные попали в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
  • 27 июня ВСУ совершили более 10 точных ударов по острову, уничтожив еще один ЗРК "Панцирь1".
  • 30 июня российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона с острова двумя скоростными катерами. Во время освобождения Змеиного украинские силы сбили вражеский вертолет.
  • 1 июля украинские военные уничтожили несколько российских грузовиков и один РСЗО БМ-21 "Град" со стоящими на причале боекомплектом. Россияне пытались уничтожить остатки заброшенной техники, дважды атакуя остров фосфорными бомбами.
  • 7 июля над островом снова взвился сине-желтый флаг, символизируя возвращение контроля над Змеиным украинскими силами.

Освобождение пленных, защищавших остров

Напомним, 31 мая, после обмена по вражеской неволе домой вернулись бойцы Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет об защитниках острова Змеиный.

В начале этого года защитники из Одесской области также попали домой. Защитники Змеиного и Азовстали провели в плену более 500 дней.

Одесса
война
Одесская область
Одесская ОГА
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