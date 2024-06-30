Годовщина освобождения острова Змеиный

Остров Змеиный — вторая годовщина освобождения от российских оккупантов
Два года назад Силы обороны Украины выбили с острова Змеиный оккупантов и вернули его под украинский флаг. Он вошел в историю благодаря фразе украинского защитника, отправившего "русский военный корабль..." по всему известному курсу. Таков был ответ наших бойцов на предложение россиян сдаваться. Эти слова стали символом несокрушимости и смелости украинского народа и облетели весь мир.
Об этом напомнила Государственная пограничная служба Украины в своем телеграм-канале.
Освобождение Змеиного: хронология событий
- 24 февраля российские оккупанты начали обстрел острова Змеиный, захватив его после ожесточенного боя. Украинские моряки отказались сдаваться, что стало символом мужества и сопротивления.
- 14 апреля уже экс председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что ракеты "Нептун" нанесли серьезные повреждения российскому кораблю "Москва".
- 2 мая Вооруженные силы Украины блестяще уничтожили два российских катера типа "Раптор" у острова Змеиный.
- 17 июня украинские военные отправили российский буксир "Василий Бех" вслед за "Москвой".
- 20 июня военные нанесли массированный удар по русскому гарнизону на острове, нанеся оккупантам значительные потери.
- 22 июня украинские военные попали в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
- 27 июня ВСУ совершили более 10 точных ударов по острову, уничтожив еще один ЗРК "Панцирь1".
- 30 июня российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона с острова двумя скоростными катерами. Во время освобождения Змеиного украинские силы сбили вражеский вертолет.
- 1 июля украинские военные уничтожили несколько российских грузовиков и один РСЗО БМ-21 "Град" со стоящими на причале боекомплектом. Россияне пытались уничтожить остатки заброшенной техники, дважды атакуя остров фосфорными бомбами.
- 7 июля над островом снова взвился сине-желтый флаг, символизируя возвращение контроля над Змеиным украинскими силами.
Освобождение пленных, защищавших остров
Напомним, 31 мая, после обмена по вражеской неволе домой вернулись бойцы Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет об защитниках острова Змеиный.
В начале этого года защитники из Одесской области также попали домой. Защитники Змеиного и Азовстали провели в плену более 500 дней.
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