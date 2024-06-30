Годовщина освобождения острова Змеиный

Остров Змеиный. Фото: скриншот из google.maps

Два года назад Силы обороны Украины выбили с острова Змеиный оккупантов и вернули его под украинский флаг. Он вошел в историю благодаря фразе украинского защитника, отправившего "русский военный корабль..." по всему известному курсу. Таков был ответ наших бойцов на предложение россиян сдаваться. Эти слова стали символом несокрушимости и смелости украинского народа и облетели весь мир.

Об этом напомнила Государственная пограничная служба Украины в своем телеграм-канале.

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24 февраля российские оккупанты начали обстрел острова Змеиный, захватив его после ожесточенного боя. Украинские моряки отказались сдаваться, что стало символом мужества и сопротивления.

14 апреля уже экс председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что ракеты "Нептун" нанесли серьезные повреждения российскому кораблю "Москва".

2 мая Вооруженные силы Украины блестяще уничтожили два российских катера типа "Раптор" у острова Змеиный.

17 июня украинские военные отправили российский буксир "Василий Бех" вслед за "Москвой".

20 июня военные нанесли массированный удар по русскому гарнизону на острове, нанеся оккупантам значительные потери.

22 июня украинские военные попали в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

27 июня ВСУ совершили более 10 точных ударов по острову, уничтожив еще один ЗРК "Панцирь1".

30 июня российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона с острова двумя скоростными катерами. Во время освобождения Змеиного украинские силы сбили вражеский вертолет.

1 июля украинские военные уничтожили несколько российских грузовиков и один РСЗО БМ-21 "Град" со стоящими на причале боекомплектом. Россияне пытались уничтожить остатки заброшенной техники, дважды атакуя остров фосфорными бомбами.

7 июля над островом снова взвился сине-желтый флаг, символизируя возвращение контроля над Змеиным украинскими силами.

Освобождение пленных, защищавших остров

Напомним, 31 мая, после обмена по вражеской неволе домой вернулись бойцы Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет об защитниках острова Змеиный.

В начале этого года защитники из Одесской области также попали домой. Защитники Змеиного и Азовстали провели в плену более 500 дней.