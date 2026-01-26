Видео
Главная Одесса Отключение света — как будут действовать графики в Одессе завтра

Отключение света — как будут действовать графики в Одессе завтра

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 20:46
Отключение электроэнергии 27 января: актуальные графики и ситуация в Одесской области
Ночная улица Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 27 января, по всей Украине введут почасовые графики отключений электроэнергии и ограничения ее потребления. Одна из самых тяжелых ситуаций наблюдается в Одесской области. Из-за повреждения электросетей, особенно в Одессе, энергетики вынуждены проводить аварийные отключения света. В районах с более стабильным техническим состоянием сетей электроснабжение будет происходить согласно официальным графикам.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Читайте также:

Аварийные отключения света

В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии, вызванные техническими неисправностями в электросетях. Хотя в отдельных громадах уже введены плановые графики отключений, их полный запуск по всему региону пока невозможен из-за сложности ситуации. Энергетические службы настойчиво советуют жителям ответственно относиться к использованию электроприборов и максимально снижать нагрузку на электросеть. Для контроля текущего состояния снабжения и проверки, входит ли ваше жилье в определенную группу отключений, можно воспользоваться информацией на официальном сайте оператора системы распределения или обратиться к специальному чат-боту.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе плановые отключения электроэнергии пока не применяются. Город функционирует в режиме стабилизационных отключений, которые регулируются в зависимости от состояния энергосистемы в реальном времени. Энергетики непрерывно работают над восстановлением поврежденных сетей, чтобы как можно быстрее вернуть жителям стабильное электроснабжение. При отсутствии новых аварий в ближайшее время планируется восстановление четких почасовых графиков отключений.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что во время российского обстрела на Николаевщине пострадал энергетик. Также мы писали о том, может ли РФ полностью обесточить Киев.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
