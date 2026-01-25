Видео
Отключение света в Одессе — графики будут действовать не для всех

Отключение света в Одессе — графики будут действовать не для всех

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 20:44
Прогнозы по свету на 26 января в Одессе и области
Фонари в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 26 января по всей Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов. В Одесской области стабилизационные графики возможны только на участках с технически исправными сетями. В Одессе и большей части области свет будут выключать без предупреждения.

Об этом сообщается на официальном сайте Укрэнерго и ДТЭК.

Читайте также:

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то вся Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применяться ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в Одесском регионе уже более месяца действуют аварийные отключения света. Во время которых стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не работают, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, Одесская область готова к возможным масштабным отключениям света. Также мы писали, что россияне сегодня ударили по энергообъекту на Николаевщине.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
