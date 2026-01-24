Отключение света 25 января в Одессе и области

Женщина идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 25 января, в Украине введут графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленности. В Одесской области стабилизационные отключения применяют только там, где это позволяет состояние электросетей. В Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах будут действовать аварийные отключения без графиков.

Об этом сообщается на официальном сайте Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то вся Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в Одесском регионе ввели аварийные отключения света. Во время которых стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

"Призываем бизнес ограничить освещение фасадов, вывесок, реклам. Советуем клиентам, когда есть свет, не включать одновременно энергоемкие приборы, а пользоваться ими по очереди. Это поможет избежать новых аварий и обеспечить более длительные периоды света в наших домах", — написали в ДТЭК Одесские электросети.

Как узнать время подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Приморском районе Одессы прекратили водоснабжение из-за аварии на магистральных сетях. Также мы писали, что в Одесской области ввели экстренные отключения электроэнергии.