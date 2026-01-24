Відключення світла 25 січня в Одесі та області

Жінка йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 25 січня, в Україні запровадять графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промисловості. В Одеській області стабілізаційні відключення застосовують лише там, де це дозволяє стан електромереж. В Одесі, частині Одеського району та окремих районних центрах діятимуть аварійні відключення без графіків.

Про це повідомляють на офіційному сайті Укренерго та ДТЕК.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація зміниться на краще, то вся Одещина повернеться до стабілізаційних відключень світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Аварійні відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в Одеському регіоні ввели аварійні відключення світла. Під час яких стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

"Закликаємо бізнес обмежити освітлення фасадів, вивісок, реклам. Радимо клієнтам, коли є світло, не вмикати одночасно енергоємні прилади, а користуватися ними по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій та забезпечити більш тривалі періоди світла у наших оселях", — написали в ДТЕК Одеські електромережі.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, у Приморському районі Одеси припинили водопостачання через аварію на магістральних мережах. Також ми писали, що на Одещині запровадили екстрені відключення електроенергії.