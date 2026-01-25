Прогнози щодо світла на 26 січня в Одесі та області

Ліхтарі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 26 січня по всій Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії через пошкодження енергооб’єктів. На Одещині стабілізаційні графіки можливі лише на ділянках із технічно справними мережами. В Одесі та більшій частині області світло вимикатимуть без попередження.

Про це повідомляють на офіційному сайті Укренерго та ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація зміниться на краще, то вся Одещина повернеться до стабілізаційних відключеннь світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Аварійні відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в Одеському регіоні уже понад місяць діють аварійні відключення світла. Під час яких стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не працюють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Одеська область готова до можливих масштабних відключень світла. Також ми писали, що росіяни сьогодні вдарили по енергооб’єкту на Миколаївщині.