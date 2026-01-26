Відео
Відключення світла — як діятимуть графіки в Одесі завтра

Відключення світла — як діятимуть графіки в Одесі завтра

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 20:46
Відключення електроенергії 27 січня: актуальні графіки та ситуація в Одеській області
Нічна вулиця Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 27 січня, по всій Україні введуть погодинні графіки відключень електроенергії та обмеження її споживання. Одна з найважчих ситуацій спостерігається в Одеській області. Через пошкодження електромереж, особливо в Одесі, енергетики вимушені проводити аварійні вимкнення світла. В районах із стабільнішим технічним станом мереж електропостачання відбуватиметься згідно з офіційними графіками.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.  

Читайте також:

Аварійні відключення світла

В Одеській області продовжуються аварійні відключення електроенергії, що спричинено технічними несправностями в електромережах. Хоча в окремих громадах вже запроваджено планові графіки відключень, їх повний запуск по всьому регіону наразі неможливий через складність ситуації. Енергетичні служби наполегливо радять мешканцям відповідально ставитися до використання електроприладів та максимально знижувати навантаження на електромережу. Для контролю поточного стану постачання та перевірки, чи ваше житло входить до певної групи відключень, можна скористатися інформацією на офіційному сайті оператора системи розподілу або звернутися до спеціального чат-боту.

Графіки відключення світла в Одесі

В Одесі планові відключення електроенергії наразі не застосовуються. Місто функціонує в режимі стабілізаційних вимкнень, які регулюються залежно від стану енергосистеми в реальному часі. Енергетики безперервно працюють над відновленням пошкоджених мереж, щоб якнайшвидше повернути мешканцям стабільне електропостачання. За відсутності нових аварій найближчим часом планується відновлення чітких погодинних графіків відключень.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що під час російського обстрілу на Миколаївщині постраждав енергетик. Також ми писали про те, чи може РФ повністю знеструмити Київ.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
