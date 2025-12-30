Отключение электроэнергии в Украине 31 декабря: аварийный режим в Одесской области - Укрэнерго

Люди ночью на Дерибасовской. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 31 декабря, в большинстве регионов Украины снова будут действовать почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности. Особенно сложная ситуация в Одесской области, где из-за недавних обстрелов электроснабжение будет работать в аварийном режиме с частыми отключениями.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Аварийные отключения света

В связи со сложной ситуацией в энергетической системе региона введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за экстренных отключений стандартные графики, размещенные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, будут ли отключения света в новогоднюю ночь. Также мы писали о том, что в Одессе разоблачили чиновниц, которые организовали "схему" на стоимости света.