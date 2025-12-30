Отключение электроэнергии в Украине 31 декабря: аварийный режим в Одесской области - Укрэнерго

Отключения света в Одессе — какие графики будут завтра
В среду, 31 декабря, в большинстве регионов Украины снова будут действовать почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности. Особенно сложная ситуация в Одесской области, где из-за недавних обстрелов электроснабжение будет работать в аварийном режиме с частыми отключениями.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
В связи со сложной ситуацией в энергетической системе региона введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за экстренных отключений стандартные графики, размещенные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.
Графики отключения света в Одессе
Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы сообщали о том, будут ли отключения света в новогоднюю ночь. Также мы писали о том, что в Одессе разоблачили чиновниц, которые организовали "схему" на стоимости света.
Читайте Новини.LIVE!