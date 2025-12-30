Відео
Відключення світла в Одесі — які графіки будуть завтра

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 20:46
Відключення електроенергії в Україні 31 грудня: аварійний режим на Одещині — Укренерго
Люди вночі на Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 31 грудня, у більшості регіонів України знову будуть діяти погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності. Особливо складна ситуація на Одещині, де через нещодавні обстріли електропостачання працюватиме в аварійному режимі з частими вимкненнями. 

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго

Читайте також:

Аварійні відключення світла

У зв’язку зі складною ситуацією в енергетичній системі регіону запроваджено аварійні відключення електроенергії. Через екстрені вимкнення стандартні графіки, розміщені на офіційному сайті, не діють, тому мешканцям радять економно використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи будуть відключенння світла у новорічну ніч. Також ми писали про те, що в Одесі викрили посадовиць, які організували "схему" на вартості світла.  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
