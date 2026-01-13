Графики отключений света в Одессе 14 января

Ночная улица в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 14 января, по всей территории Украины снова будут действовать временные ограничения на потребление электроэнергии с целью стабилизации энергосистемы. Однако в Одесской области из-за сложной ситуации с энергоснабжением продолжат аварийные отключения электроэнергии, которые не будут иметь заранее определенного графика.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Аварийные отключения света

Стоит отметить, что из-за осложнений в региональной энергосистеме введены аварийные отключения электроэнергии. В такие периоды стандартные графики отключений, размещенные на официальном сайте, не применяются, поэтому жителям советуют ответственно и экономно потреблять электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, какой будет ситуация со светом в Киеве на этой неделе. Также мы писали о том, какова ситуация с инфраструктурой Одесской области после вражеских атак.