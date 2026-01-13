Графіки відключень світла в Одесі 14 січня

Нічна вулиця в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 14 січня, по всій території України знову будуть діяти тимчасові обмеження на споживання електроенергії з метою стабілізації енергосистеми. Однак в Одеській області через складну ситуацію з енергопостачанням продовжать аварійні відключення електроенергії, які не матимуть заздалегідь визначеного графіка.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Варто відзначити, що через ускладнення у регіональній енергосистемі введено аварійні відключення електроенергії. У такі періоди стандартні графіки відключень, розміщені на офіційному сайті, не застосовуються, тому мешканцям радять відповідально та економно споживати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

