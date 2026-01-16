Масштабное отключение воды в Одессе и области 16 января: когда восстановят водоснабжение

Отключение воды — где в Одессе находятся бюветы
Из-за аварийных и плановых ремонтных работ, в Одессе и области, сегодня, 16 января масштабное отключение водоснабжения. Специалисты работают над устранением технических неполадок, водоснабжение обещают восстановить к вечеру. Впрочем, сроки могут меняться в зависимости от ситуации на месте.
Об этом сообщает "Инфоксводоканал".
Где нет воды в Одессе
- ул. Кишиневская,
- ул. Серогодского,
- ул. Шептицкого,
- ул. Бахмутская,
- ул. Мелитопольская,
- ул. Ивана Луценко.
Отключение до 21:00.
Где нет воды в области
- с. Большой Дальник,
- с. Хлебодарское,
- с. Авангард,
- с. Радостное.
Отключение до 23:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
