Масштабное отключение воды в Одессе и области 16 января: когда восстановят водоснабжение

Из-за аварийных и плановых ремонтных работ, в Одессе и области, сегодня, 16 января масштабное отключение водоснабжения. Специалисты работают над устранением технических неполадок, водоснабжение обещают восстановить к вечеру. Впрочем, сроки могут меняться в зависимости от ситуации на месте.

Об этом сообщает "Инфоксводоканал".

Где нет воды в Одессе

ул. Кишиневская,

ул. Серогодского,

ул. Шептицкого,

ул. Бахмутская,

ул. Мелитопольская,

ул. Ивана Луценко.

Отключение до 21:00.

Где нет воды в области

с. Большой Дальник,

с. Хлебодарское,

с. Авангард,

с. Радостное.

Отключение до 23:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

