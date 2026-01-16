Відео
Головна Одеса Відключення води — де в Одесі знаходяться бювети

Відключення води — де в Одесі знаходяться бювети

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 13:23
Масштабне відключення води в Одесі та області 16 січня: коли відновлять водопостачання
Люди в черзі до бювета. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через аварійні та планові ремонтні роботи, в Одесі та області, сьогодні, 16 січня масштабне відключення водопостачання. Спеціалісти працюють над усуненням технічних неполадок, водопостачання обіцяють відновити до вечора. Втім, строки можуть змінюватися залежно від ситуації на місці.

Про це повідомляє "Інфоксводоканал".

Читайте також:

Де немає води в Одесі

  • вул. Кишинівська,
  • вул. Сєрогодського,
  • вул. Шептицького,
  • вул. Бахмутська,
  • вул. Мелітопольська, 
  • вул. Івана Луценка.

Відключення до 21:00.

Де немає води в області

  • с. Великий Дальник,
  • с. Хлібодарське,
  • с. Авангард,
  • с. Радісне.

Відключення до 23:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі вводять термінові обмеження по світлу. Також ми писали про те, скільки енергообєктів України мають захист.

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відключення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
