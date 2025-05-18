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Паланку лучше объезжать — ситуация на трассе Одесса-Рени

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Дата публикации 18 мая 2025 17:13
Одесса-Рени: трафик и пробки на выезд за границу
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня вечером, 18 мая, на главной трассе Бессарабии, Одесса-Рени, собираются пробки и очереди в пограничных пунктах пропуска. Путешественникам в Молдову и Румынию нужно спешить с выездом, ведь еще придется задержаться на прохождение таможенного контроля.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на въезде в село Маяки, а также на выезде перед мостом. Кроме этого, очередь из автомобилей собирается и на КПП перед транзитным участком, проходящим по территории Молдовы и на самой границе. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа.

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Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть пробка через канал Кофа. На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

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Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Напомним, в Подольске легковушка наехала на женщину, которая шла по дороге. Также мы писали, что на юге Украины оккупанты активно используют новейшие виды вооружения, в частности редкие системы залпового огня и РЭБ.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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