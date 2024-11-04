Одесса под охраной ЮНЕСКО: чем полезное решение

Люди гуляют по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Почти два года как исторический центр Одессы находится под защитой всемирного наследия ЮНЕСКО. Наш город получил протекцию организации во время полномасштабной войны. Однако это совсем не уберегло дома за годы агрессии со стороны России, пострадали 106 памятников архитектуры. Так какие плюсы от ЮНЕСКО и есть ли они вообще?

Об этом в Международный день ЮНЕСКО журналисты Новини.LIVE побеседовали с директором Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета Иваном Липтугой.

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Одесса в ЮНЕСКО

В январе 2023 года исторический центр Одессы стал под защиту ЮНЕСКО как культурного и исторического наследия не только Украины, но и всего мира. Это решение положительно повлияло на наш город. Как говорит глава департамента культуры, именно во время войны наш город включили в список, чтобы сохранить историческую ценность от хаотических атак врага.

"Нужно понимать, что мы признаны Всемирной организацией охраны культурного наследия ЮНЕСКО, и это статус, который защищает конвенциями ЮНЕСКО и признается всеми странами подписантами этих конвенций. Поэтому то, что весь исторический центр и его буферная зона, несут культурную ценность и исторический код, которые должны быть сохранены", — рассказывает директор Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета Иван Липтуга.

Директор департамента культуры Одесского городского совета Иван Липтуга. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время чиновник отмечает, что ранее у Одессы не было шансов попасть под защиту ЮНЕСКО из-за недобросовестных предпринимателей, уничтожавших старинную архитектуру.

Реставрация Одессы

Следует сказать, что решение о предоставлении в защиту города или его части принимается на государственном уровне в Минкульте. Липтуга отмечает, что после этого начинается комплексная работа Украины и комиссии ЮНЕСКО. И сейчас много проектов, которые утверждены и ждут этого совместного выполнения, однако во время войны делать это запрещено.

''Мы, безусловно, готовы все делать, но не можем. Мы работаем в этом направлении с Министерством и представителями ЮНЕСКО. И мы также понимаем, что во время войны есть много других приоритетных вопросов. Поэтому сегодня много проектов на паузе. Например, мы не можем на сегодняшний день разработать научно-проектную документацию по объекту ЮНЕСКО, потому что ее должно заказать Министерство", — говорит чиновник.

Иван Липтуга о готовности к переменам. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также Иван Липтуга добавляет, что город должен заказать необходимые документы для буферной зоны. Однако сделать этого нельзя из-за перераспределения бюджета на более значимые расходы. Так что масштабные расширения и модернизация исторического центра отложены.

"Нужно сделать очень много всего. Но во время войны, под постоянными обстрелами, мы не можем говорить о комплексной реставрации центральной части города. Есть много направлений, куда тратить деньги в это время. Но сейчас нужно потратить на то, чтобы подготовить именно эту документацию, чтобы быть готовыми раньше времени", — добавляет глава департамента культуры.

Одесский оперный театр. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Борьба с визуальным шумом

Исторический центр Одессы мог не стать частью ЮНЕСКО из-за чрезмерного количества рекламы и вывесок на зданиях. Сейчас через два года этого стало меньше, однако полностью убрать не получится, ведь бизнес в городе продолжает функционировать.

"Когда мы говорим о работе города, это касается абсолютно всех. И мы не можем ее законсервировать и сделать музей под открытым небом. Поэтому мы пытаемся находить баланс между тем, что есть и что должно быть", — отмечает Иван Липтуга.

Чиновник о борьбе с визуальным шумом. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Со своей стороны, в ЮНЕСКО предоставили определенные рекомендации по улучшению вида зданий-памятников архитектуры, в которых говорится, что эти дома необходимо "сохранить в капсуле времени". Однако сделать этого невозможно, потому что многие объекты появились задолго до принятия Одессы в историческую зону.

"То, что уже было застроено, сносить, конечно, невозможно, но оно уже существует и в центральной части города, в самой зоне объекта уже есть. Нужно не разрешить в будущем делать такое же, потому что не должны среди достопримечательностей национального или местного значения появляться какие-то небоскребы или здания, которые выбиваются из архитектурного ансамбля", — добавляет глава департамента культуры.

Документ о вступлении в зону ЮНЕСКО. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Сохранение достопримечательностей

На сегодняшний день департамент культуры Одесского городского совета разрабатывает механизмы, по которым будет определяться ценность объекта: что нужно сохранить и какой он будет выглядеть. Ведь требования ЮНЕСКО подразумевают полную ликвидацию яркой рекламы.

"Мы работаем в этом направлении и стараемся все требования. Но это невозможно сделать 100% в живом городе, потому что все объекты торговли, заведения питания на сегодняшний день имеют свою информацию и свою рекламу, потому что это условие их экономической деятельности. И невозможно избавиться от любых вывесок и рекламы на этих объектах", — рассказывает Липтуга.

Иван Липтуга о визуальном шуме на улицах. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

На разных уровнях продолжаются дискуссии и споры, которым должно быть окончательное решение по вывескам и другим объектам, выбивающимся из стиля. А Одесса будет ориентироваться на примеры старинных европейских городов.

"Есть много примеров европейских городов, которые за последнее десятилетие сделали многое для того, чтобы избавиться от этих вещей на фасадах. У нас это будет сделать сложнее, потому что у нас другое законодательство и другое отношение людей к этому порядку и вообще к эстетике", — подчеркивает чиновник.

Судьба Пушкина в Одессе

Закон о деколонизации предусматривает то, что памятники, находящиеся в зоне ЮНЕСКО, должны быть исключены из перечня демонтажа. Однако есть распоряжение главы ОВА, что Пушкина, Бабеля и других должны убрать в специальное место. Поэтому здесь возникает коллизия: что же надо делать.

"Сегодня мы написали письма Министерству культуры и стратегическим коммуникациям, Министерству иностранных дел, ЮНЕСКО, для того, чтобы получить необходимые разъяснения. Министерство культуры признает то, что объекты ЮНЕСКО являются определением, поэтому самостоятельно нам не предоставило ответ на этот вопрос и перенаправил этот вопрос в Институт национальной памяти", — говорит чиновник.

Липтуга о судьбах памятников. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Но, по словам главы департамента культуры, любое решение для Одессы будет трудным. Ведь в ее истории были культурные деятели, которые писали на русском и были популярны во времена Российской империи и СССР.

"Это не умаляет их роли в мировой культуре. Да, мы должны выполнять закон, но мы хотели бы не иметь дело с двойными стандартами. И так может случиться, что все, кто жил и работал в Одессе, будут принадлежать или одному, или другому периоду, советскому или имперскому, и нам нужно будет избавиться от всего. Мы сохраняем свое культурное наследие, поэтому мы не можем этого всего избавиться от наших топонимов и нашего пространства в центре города", — добавляет Липтуга.

Памятник Пушкину на Приморском бульваре. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

На сегодняшний день продолжаются исследования с экспертными группами по стоимости и механизмам демонтажа этих памятников. Однако этот процесс не простой и требует много времени.

"Эти памятники исторические. Например Пушкин 1888 года, и просто снять его и перенести — это не такой легкий вопрос, и надо определить, куда именно переносить. А Бабель слишком большой, поэтому в музеях даже нет города, чтобы его разместить", — отмечает чиновник.

Одесса после войны

После войны перед Одессой будет стоять немало задач, которые нужно будет выполнить. Как говорит Липтуга, не стоит надеяться только на ЮНЕСКО, потому что это работа с двух сторон.

"Это танго, которое нужно танцевать вдвоем. Если есть какие-то планы и понимание, как использовать инструментарий подобных организаций, то это танго можно очень хорошо вместе исполнять. Поэтому наша задача делать все, чего требуют. И если мы планируем стать частью Европы, войти в Евросоюз и в будущем мы должны быть интересным для туристов, инвесторов, новых жителей. Мы должны все это сохранить, улучшить и с помощью ЮНЕСКО, с помощью всемирных примеров", — заключает Иван Липтуга.

Историческое здание в центре города. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Следует сказать, что свой путь в ЮНЕСКО Одесса начала более 10 лет назад, в 2008 году. За это время город сильно изменился, а военные действия прибавили так называемых шрамов. Но свой шарм и красоту Южная Пальмира не потеряет никогда, как шутят одесситы — пережила немцев и переживет россиян.

Напомним, в Одессе убрали русскоязычную вывеску с фасада исторической гостиницы "Пассаж". Также в историческом центре города была разрушена часть дома.

Также в центре Одессы исчез, а затем снова появился памятный знак в честь ЮНЕСКО.