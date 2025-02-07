Какие вопросы задали бы одесситы министрам

Одесситы на море кормят чаек. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

На третий год войны у украинцев накопилось много вопросов, на которые они хотели бы получить исчерпывающие ответы. Это и неудивительно, ведь ситуация в стране нестабильна, информации поступает мало. Что же интересует больше всего одесситов?

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, что именно спросили бы одесситы у министров, если бы имели такую возможность.

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Ожидаемо, первый вопрос, который интересует людей, — когда наступит желанный мир и покой. В условиях войны именно это становится приоритетом для каждого. Ведь от этого зависит не только будущее страны, но и жизнь каждой семьи. Елена выделила для себя два вопроса, которые, по ее мнению, должны быть приоритетными.

"Будем ли жить хорошо? Будет ли мир? Это самое главное, а потом уже ко всем другим вопросам дошли бы. Самое главное — это мир", — говорит Елена.

Одесситка Елена. Фото: Новини.LIVE

Похожий вопрос задала бы и Мария. Подчеркивая, что именно завершение войны должно быть главным для власти.

"Закончится ли война? Начнут ли они, наконец, решать этот вопрос помимо других? Я считаю, что это самый главный вопрос", — добавила Мария.

Марина с вопросом министрам. Фото: Новини.LIVE

Деньги и коррупция

Не меньше одесситов волнует вопрос распределения средств и коррупции. Галина поинтересовалась бы у власти, почему царит такая безответственность. Намекая на то, что сегодня все, кто при власти, служат не своему государству и народу, а делают все ради собственных интересов.

"Почему такая безответственность перед делом, которым они служат? Служат не своему отечеству, а своему карману", — делится Галина.

Галина с вопросом министрам. Фото: Новини.LIVE

Поддержала это мнение и пани Лариса. Она отметила что, на ее взгляд, лучше было бы распустить всю Верховную Раду, для порядка.

"Куда деваются деньги? Куда вы деваете все средства? Гнать их всех надо, всю Верховную Раду", — говорит Лариса.

Лариса с вопросом министрам. Фото: Новини.LIVE

Еще одним важным вопросом стало благосостояние одесситов. Клавдия Дмитриевна подчеркнула, что ее вопрос к министрам касался бы именно защиты граждан. А еще прозрачного использования государственных ресурсов.

"Наверное, вопрос связан с людьми, о нашей безопасности, меньше хищения денег, больше вкладывать в оборону. Чтобы была человечность, а так как думают только о своих карманах, ничего хорошего ждать не можем", — закончила Клавдия Дмитриевна.

Клавдия Дмитриевна с вопросом министрам. Фото: Новини.LIVE

Одесситы, как и большинство украинцев, больше всего хотят мира, честной власти и экономической стабильности. Вопросы, которые они задали министрам, отражают ключевые проблемы, волнующие общество: война, коррупция, безопасность.

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