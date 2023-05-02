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События второго мая: мнения одесситов

2 мая 2023 20:00
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Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
События второго мая мнения одесситов
Дом профсоюзов 2 мая Одесса. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

2 мая 2014 — этот день стал переломным в истории Одессы. Как сегодня одесситы относятся к событиям, произошедшим 9 лет назад и какие выводы были сделаны?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов.

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События второго мая до сих пор одесситы вспоминают со вздрагиванием. Никто и предположить не мог, что обычный теплый весенний день может закончиться трагедией.

Владимир — очевидец событий второго мая. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

"Я живу здесь как раз на Греческой, где все происходило, это страшно было. Я вспоминаю этот день со вздрагиванием просто, и не должны безвинные люди погибать", — говорит Владимир.

Для многих этот день стал освобождением Одессы, ведь, в сущности, был дан отпор захватчикам и определен четкий вектор целостности страны.

Вадим считает, что украинцам нужно объединиться. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

"Это был день пробуждения. Я в прошлом офицер и начинал еще с Афганистана, и я знаю, что делалось в те годы и что делается сейчас. Это стала война, которая идет, и люди не видят и не чувствуют того. Лучше ничего не будет и усилиями людей можно решать все эти проблемы", — отметил одессит Вадим.

"Трагедия произошла, а кто виноват я не знаю, государство должно разбираться. Погибли люди — не важно, с какой стороны и никто нам не сказал почему", говорит Дмитрий.

Дмитрий считает, что государство должно разобраться в этих событиях. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

Для кого-то это черная дата — погибли люди. Одесситка Надежда считает, что трагедии можно было избежать, если бы милиция делала свою работу и не допустила столкновений.

По словам Надежды, милиция не справилась со своими обязанностями. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

"Если бы было больше милиции, то не было вот этой стычки большой, развели бы их по разные стороны. В начале мне было как-то неприятно, что в Одессе это происходит. У нас разве что не случалось такого, а теперь все это выглядит иначе как-то. Жаль, что люди погибли, но этого уже не вернешь надо жить как-то дальше и нам хватает войны сейчас, и чтобы еще и здесь что-то было, не приведи господи", говорит Надежда.

Юлия была в 2014 году студенткой, говорит, что еще тогда определилась со своей позицией и менять ее не собирается. По ее словам, неправильно, когда некоторые люди требуют прихода другого государства.

Юлия уверена, что должны уважать законы страны. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

"Второе мая для Одессы это как красная тряпка для быка. Мне лично все было понятно, откуда росли руки. Людей жалко в любом случае, но я считаю, что никто не имеет права в независимой стране просто выйти на какую-то площадь и топить за другую страну", — говорит одесситка Юлия.

События девятилетней давности будут вечным напоминанием для одесситов всех поколений о том, что за свое право жить на родной земле приходится бороться. Украинцы сегодня каждый день на передовой отстаивают нашу свободу и независимость.

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