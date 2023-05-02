События второго мая: мнения одесситов
2 мая 2014 — этот день стал переломным в истории Одессы. Как сегодня одесситы относятся к событиям, произошедшим 9 лет назад и какие выводы были сделаны?
Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов.
События второго мая до сих пор одесситы вспоминают со вздрагиванием. Никто и предположить не мог, что обычный теплый весенний день может закончиться трагедией.
"Я живу здесь как раз на Греческой, где все происходило, это страшно было. Я вспоминаю этот день со вздрагиванием просто, и не должны безвинные люди погибать", — говорит Владимир.
Для многих этот день стал освобождением Одессы, ведь, в сущности, был дан отпор захватчикам и определен четкий вектор целостности страны.
"Это был день пробуждения. Я в прошлом офицер и начинал еще с Афганистана, и я знаю, что делалось в те годы и что делается сейчас. Это стала война, которая идет, и люди не видят и не чувствуют того. Лучше ничего не будет и усилиями людей можно решать все эти проблемы", — отметил одессит Вадим.
"Трагедия произошла, а кто виноват я не знаю, государство должно разбираться. Погибли люди — не важно, с какой стороны и никто нам не сказал почему", — говорит Дмитрий.
Для кого-то это черная дата — погибли люди. Одесситка Надежда считает, что трагедии можно было избежать, если бы милиция делала свою работу и не допустила столкновений.
"Если бы было больше милиции, то не было вот этой стычки большой, развели бы их по разные стороны. В начале мне было как-то неприятно, что в Одессе это происходит. У нас разве что не случалось такого, а теперь все это выглядит иначе как-то. Жаль, что люди погибли, но этого уже не вернешь надо жить как-то дальше и нам хватает войны сейчас, и чтобы еще и здесь что-то было, не приведи господи", — говорит Надежда.
Юлия была в 2014 году студенткой, говорит, что еще тогда определилась со своей позицией и менять ее не собирается. По ее словам, неправильно, когда некоторые люди требуют прихода другого государства.
"Второе мая для Одессы это как красная тряпка для быка. Мне лично все было понятно, откуда росли руки. Людей жалко в любом случае, но я считаю, что никто не имеет права в независимой стране просто выйти на какую-то площадь и топить за другую страну", — говорит одесситка Юлия.
События девятилетней давности будут вечным напоминанием для одесситов всех поколений о том, что за свое право жить на родной земле приходится бороться. Украинцы сегодня каждый день на передовой отстаивают нашу свободу и независимость.