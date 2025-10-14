Полевой морг в Одессе - как проводят экспертизы и идентифицируют погибших

Специалисты везут тело на каталке. Фото: Новини.LIVE

Тема репатриации тел украинских военных — одна из самых тяжелых и чувствительных в этой войне. Это процесс, который объединяет боль утраты, ежедневный труд медиков, юристов, военных и международных организаций. В Одессе эту работу координирует Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы — учреждение, ставшее одним из ключевых центров в возвращении тел защитников домой. За годы полномасштабной войны здесь прошли процедуру идентификации почти 2 700 погибших.

О том, как проходит репарация тел, как работает полевой морг и о сложностях работы, узнавали журналисты Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Репарация тел

Это моральная миссия — вернуть достоинство, восстановить идентичность, вернуть семьям право на прощание. По данным Государственного специализированного учреждения "Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы", только в июне они приняли около 1 600 тел. Этот масштаб заставил создать временные мощности, наладить логистику и даже развернуть отдельные полевые морги. Весной, когда начались массовые обмены, масштабы работы значительно возросли. Отгрузка тел с фронта требовала быстрой реакции и слаженной работы различных служб. Специалисты должны были не только принять тела, но и сразу отобрать биологические образцы для будущих исследований. Это позволяет избежать задержек в процессе идентификации, что критически важно, когда речь идет о сотнях неизвестных защитников.

"Когда уже было более полутора тысяч тел, мы получили их в вагонах, поэтому развернули полевой морг. Мы не стремимся показать что-то чрезвычайное, а просто хотим поделиться опытом — потому что ни одно бюро судебно-медицинской экспертизы не было готово к такому масштабу войны. Мы делаем все, чтобы вернуть имя и отдать тела родным, и спасибо, что нам их возвращают", — говорит начальница Государственного специализированного учреждения "Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Татьяна Папиж.

Начальница Государственного специализированного учреждения "Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Татьяна Папиж о работе судмедэкспертов. Фото: Новини.LIVE

В Одессе полевой морг стал вынужденным, но необходимым решением. Здесь оборудовали все, что нужно для работы — столы, каталки, средства защиты, инструменты. Привлечены не только судмедэксперты, но и работники ГСЧС, полиции, молекулярно-генетической лаборатории. Все это — совместная работа для того, чтобы каждый воин, даже через месяцы или годы после гибели, был опознан и похоронен с честью.

Система идентификации

На каждой локации, где идет работа по репатриации, присутствуют представители нескольких структур. Судебно-медицинские эксперты, следователи, ГСЧС, специалисты по ДНК-исследованиям — все действуют по единому алгоритму. Сначала проводится внешний осмотр, далее — отбор биологических образцов, которые впоследствии попадают в базу данных. Без установления ДНК профиля тело не может быть выдано семье, ведь необходимо подтвердить личность официально.

"Бюро сотрудничает со следствием — это единственное дело. На локации работают около ста человек. Мы делаем полноценное вскрытие, отобрание биологических образцов, а дальнейшие назначения делают уже следственные органы", — объясняет начальница Государственного специализированного учреждения "Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Татьяна Папиж.

Трое мужчин везут тело. Фото: Новини.LIVE

Такая процедура позволяет избежать ошибок и гарантирует, что каждый погибший получит свое имя. По статистике, даже при значительном повреждении тела — мумификации, скелетировании или обгорании — специалисты способны получить пригодный для анализа образец. В некоторых случаях, когда родных найти невозможно, тела временно прячут в специально отведенных местах, ожидая возможности провести сравнение.

Генетический код

Работа генетиков — это еще один этап большого процесса возвращения имен. Все образцы, отобранные в Одессе, загружаются в единую базу данных, которая работает по всей Украине. На этом уровне устанавливается ДНК профиль, а далее проводится сравнение с генетическими данными родственников. Этот процесс может длиться месяцами, ведь многие семьи находятся на оккупированных территориях или за рубежом.

"Сначала проводится молекулярно-генетическая идентификация личности, затем это все загружается в единую базу. Затем уже идет сравнение с родными. У нас были случаи, когда похоронили около двадцати человек, а в августе — еще одиннадцать военных, чьи семьи мы не можем найти. Но у каждого есть свой уникальный номер, поэтому даже после захоронения если найдутся родные, они смогут узнать что произошло с телом", — говорит заведующий отделением судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз "Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы Руслан Кривда.

Заведующий отделением судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз "Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы Руслан Кривда о генетических кодах. Фото: Новини.LIVE

Эта надежда — движущая сила для всей команды. И даже когда работа продолжается среди гнилостных тел, скелетированных останков или обгоревших фрагментов, медики продолжают свое дело с уважением и достоинством. Для них это не просто служебный долг — это миссия памяти. Они возвращают стране ее героев, а семьям — возможность попрощаться.

Работа полевого морга

В тишине холодных контейнеров, среди металлических столов и антисептического запаха, происходит одна из самых сложных процедур — первичный осмотр тел и отбор биологических образцов. Здесь нет камер или зрителей, только четкий порядок действий и сосредоточенность людей, которые выполняют свой долг. Каждый этап имеет значение: от момента, когда тело достают из пакета, до момента, когда пробирка с биоматериалом попадает в лабораторию. Именно от этого зависит, удастся ли восстановить имя человека, погибшего на фронте.

"Эффективная работа — это первичный осмотр тела, проведение экспертизы и отбор биологического материала. Что касается опыта, мы его получаем сейчас — и часть процедур разрабатываем самостоятельно, а часть перенимаем из европейской практики. Хотя надо сказать, что ни Европа, ни США до войны в Украине не имели подобного опыта. Полевой морг — это эффективность, построенная на четкой этапности проведения судебно-медицинской экспертизы и отбора образцов", — отмечает заведующий отделением судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз "Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Руслан Кривда.

Люди в стерильных костюмах. Фото: Новини.LIVE

Условия, в которых приходится действовать, часто далеки от лабораторных — жара, гнилостные процессы, ограниченное время и необходимость работать с большим объемом тел. Биологический материал нужно брать немедленно, ведь даже после заморозки ткани быстро теряют пригодность. Для этого создаются временные команды, в которые входят эксперты, лаборанты, генетики. Их задача — сделать все возможное, чтобы каждый образец был качественным и мог стать ключом к идентификации.

"Это необходимо делать очень быстро, потому что тела находятся в выраженных гнилостных изменениях. Хотя они заморожены, но когда их достают из рефрижераторов, биологический материал сразу начинает портиться, отбор биологического образца должен состояться немедленно, иначе теряется драгоценное время", — отмечает эксперт бюро.

Работник возле специального оборудования. Фото: Новини.LIVE

Система охлаждения лишь частично спасает ситуацию, а объем работы настолько велик, что даже несколько часов задержки могут стать фатальными для исследования. Все делается последовательно: сначала визуальный осмотр, затем забор образцов, их маркировка и отправка в лабораторию.

"Свежие тела без признаков гниения встречаются очень редко. Практически 99% тел находятся в состоянии гнилостных изменений, некоторые — скелетированные или фрагментированные. Бывает, что мы получаем только череп или одну кость, а иногда — сгоревшие фрагменты, где почти ничего не осталось. Но во всех случаях нужно найти хотя бы небольшой биологический материал, пригодный для ДНК-исследования", — говорит заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы трупов ГСУ "Одесское ОБСМЭ" Степанчук Юрий.

Заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы трупов ГСУ "Одесское ОБСМЭ" Степанчук Юрий о состоянии тел. Фото: Новини.LIVE

Работа с такими останками требует чрезвычайной концентрации. Каждый фрагмент проверяют отдельно, ища участок, менее поврежденный огнем или гнилью. Если ДНК не удается выделить сразу, тело возвращают для повторного забора образцов. Процедуру проводят столько раз, сколько нужно, чтобы получить результат. Этот подход позволяет не упустить ни одного шанса — ведь даже спустя годы, когда обстоятельства смерти давно известны, родные ждут только одного: опознания.

"Экспертиза трупа проводится для установления причины смерти, времени ее наступления, а также для определения характера ранений — получены ли они при жизни или уже после гибели", — добавляют специалисты ОБСМЭ.

Люди загружают тело в вагон. Фото: Новини.LIVE

Каждая такая экспертиза — это шаг к правде, которая нужна и государству, и семьям. Все эти люди работают на грани возможностей, в среде, где боль и профессиональное хладнокровие сплетаются в единую миссию. Полевой морг — не место отчаяния, а место, где ежедневно возвращают лица тем, кто отдал жизнь за страну.

Ранее мы писали, что украинские военные успешно провели операцию против врага на фронте. А также о том, какие вызовы сегодня стоят перед украинской армией.