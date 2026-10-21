Що відомо про вибух в Одесі ввечері 20 жовтня 2026 року

В Одесі пролунав вибух: зазнали поранень рятувальники
21 октября 2026 02:01
Термінова новина
Увечері у вівторок, 20 жовтня в Одесі пролунав вибух. Постраждали четверо людей. Усі вони — працівники ДСНС. Потерпілим надали медичну допомогу на місці.
Про це в коментарі Суспільному повідомив виконувач обов'язків заступника мера Олексій Ботезат, передає Новини.LIVE.
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Наслідки вибуху в Одесі ввечері 20 жовтня
На одному з верхній поверхів будівлі виникла пожежа. Причина займання поки що невідомо. Інформацію про наслідки вибуху уточнюють.
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