Как не остаться обманутым при аренде жилья: советы от одесской полиции
Сейчас немало вынужденных переселенцев ищут себе квартиру, поэтому количество мошенников возросло. Попасть на крючок злоумышленников может каждый, кто решил изобрести себе жилье без участия риелторов.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
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Мошеннические схемы через интернет
Чаще всего аферистов можно встретить в сети Интернет. Для аренды жилья мошенники просят сбросить первый платеж или определенную часть стоимости. Пострадавшие делают это, а приехав на место, обнаруживают, что в доме либо кто-то проживает, либо объявление давно снято и неактуально.
"Чтобы не стать жертвой такого мошенничества полицейские советуют, ни в коем случае не пересылать деньги вперед. Необходимо самому приехать в тот населенный пункт, в котором вы планируете снимать жилье, и лично встретиться с арендодателем и рассчитаться за аренду или же попросить друзей, знакомых или близких проверить наличие жилья вживую", — отмечают полицейские.
Сдают чужие квартиры
Другой вариант схемы: когда злоумышленники показывают квартиру, берут оплату за проживание, а затем оказывается, что право собственности на нее принадлежит другому лицу. В таком случае следует потребовать у арендодателя показать документы на квартиру, доказывающие право собственности на нее. И опять же не платить значительные суммы вперед.
Более надежный способ защититься от злоумышленников – искать жилье через официальных риелторов. Если вы стали жертвой мошенников, обращайтесь на спецлинию "102" или в ближайшее отделение полиции.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины граждане начали получать финансовую помощь. Аферисты принялись обвинять людей в мошеннических сообщениях с предложением заполнить онлайн-заявку и сразу получить деньги.
Также злоумышленники часто прибегают к схеме, которую можно назвать "звонок из финансового учреждения". Они представляются работниками или службой безопасности, например, банку и заявляют адресату о тех или иных проблемах с его счетом, деньгами, депозитами. Как не стать жертвой мошенников читайте в материале.