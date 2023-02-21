Как не остаться обманутым при аренде жилья: советы от одесской полиции

Если вы стали жертвой мошенников, срочно обращайтесь в полицию

Сейчас немало вынужденных переселенцев ищут себе квартиру, поэтому количество мошенников возросло. Попасть на крючок злоумышленников может каждый, кто решил изобрести себе жилье без участия риелторов.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Мошеннические схемы через интернет

Чаще всего аферистов можно встретить в сети Интернет. Для аренды жилья мошенники просят сбросить первый платеж или определенную часть стоимости. Пострадавшие делают это, а приехав на место, обнаруживают, что в доме либо кто-то проживает, либо объявление давно снято и неактуально.

"Чтобы не стать жертвой такого мошенничества полицейские советуют, ни в коем случае не пересылать деньги вперед. Необходимо самому приехать в тот населенный пункт, в котором вы планируете снимать жилье, и лично встретиться с арендодателем и рассчитаться за аренду или же попросить друзей, знакомых или близких проверить наличие жилья вживую", — отмечают полицейские.

Сдают чужие квартиры

Другой вариант схемы: когда злоумышленники показывают квартиру, берут оплату за проживание, а затем оказывается, что право собственности на нее принадлежит другому лицу. В таком случае следует потребовать у арендодателя показать документы на квартиру, доказывающие право собственности на нее. И опять же не платить значительные суммы вперед.

Более надежный способ защититься от злоумышленников – искать жилье через официальных риелторов. Если вы стали жертвой мошенников, обращайтесь на спецлинию "102" или в ближайшее отделение полиции.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины граждане начали получать финансовую помощь. Аферисты принялись обвинять людей в мошеннических сообщениях с предложением заполнить онлайн-заявку и сразу получить деньги.

Также злоумышленники часто прибегают к схеме, которую можно назвать "звонок из финансового учреждения". Они представляются работниками или службой безопасности, например, банку и заявляют адресату о тех или иных проблемах с его счетом, деньгами, депозитами. Как не стать жертвой мошенников читайте в материале.