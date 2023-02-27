Корабли рф боятся подходить к Одессе: Неежпапа о работе ВМС ВСУ

Впрочем, освободить нужно больше акватории

Корабли флота россии боятся приближаться к контролируемым Украиной берегам. В настоящее время так называемая "серая" зона составляет около 25 тысяч квадратных км.

Об этом заявил командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

В первые дни широкомасштабного вторжения российских захватчиков видели невооруженным глазом в море недалеко от Одессы. Впрочем, сейчас они уже не подходят к контролируемым Украиной берегам.

"Сегодня 25 тысяч квадратных километров украинского Черного моря являются серой зоной, куда не заходят корабли россии, опасаясь уничтожения. Это площадью почти как территория Одесской или Харьковской областей. Общеэкономическая зона Украины в Черном море, которую нужно освободить, составляет более 70 тысяч квадратных километров", — отметил Алексей Неижпапа.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения ВМС Украины значительно увеличили свой военный потенциал. Так что все стратегические подступы к Одесской области под контролем ВСУ.

Между тем контрнаступление на временно оккупированный Крым — событие, которого ждут все украинцы. Впрочем, легко остров отдавать не будут, однако сам бой будет происходить не по Донецкому сценарию. Подробности в материале.