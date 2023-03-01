Обнаружили тепловизором: в Одесской области задержали четырех беглецов
Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Правонарушители оказались местными жителями одного из населённых пунктов Одесчины.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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Свое путешествие уклонисты спланировали ночью в надежде остаться незамеченными. Мужчин пограничники отдела "Фараоновка" обнаружили с помощью тепловизионного прибора.
"На требования правоохранителей остановиться нарушители не реагировали и начали бежать. Мужчины остановились, только услышав предупредительные выстрелы охранников границы. Задержанные объяснили, что планировали попасть в Молдову незаконным способом из-за ограничений в выезде", — говорится в сообщении.
Какое наказание ждет беглецов
В настоящее время правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ст. 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего, или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы" КУоАП. Их дальнейшую судьбу будет решать суд.
Неудачные схемы незаконного пересечения границы
Житель Одесской области обещал помочь военнообязанным нелегально пересечь границу и бежать в другую страну, в обход пунктов пропуска. За незаконные сделки ему грозит уголовная ответственность.
Житель Измаила может сесть за решетку из-за неудачной попытки переправить коллегу призывного возраста за границу. 52-летний правонарушитель признался в совершенном.
Два гражданина Украины пытались в обход пункта пропуска попасть в Молдову. Заметить "беглецов" удалось вблизи села Кубей Болградского района.