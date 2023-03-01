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Обнаружили тепловизором: в Одесской области задержали четырех беглецов

1 марта 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Обнаружили тепловизором: в Одесской области задержали четырех беглецов
Их дальнейшую судьбу будет решать суд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Правонарушители оказались местными жителями одного из населённых пунктов Одесчины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Свое путешествие уклонисты спланировали ночью в надежде остаться незамеченными. Мужчин пограничники отдела "Фараоновка" обнаружили с помощью тепловизионного прибора.

"На требования правоохранителей остановиться нарушители не реагировали и начали бежать. Мужчины остановились, только услышав предупредительные выстрелы охранников границы. Задержанные объяснили, что планировали попасть в Молдову незаконным способом из-за ограничений в выезде", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет беглецов

В настоящее время правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ст. 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего, или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы" КУоАП. Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

Неудачные схемы незаконного пересечения границы

Житель Одесской области обещал помочь военнообязанным нелегально пересечь границу и бежать в другую страну, в обход пунктов пропуска. За незаконные сделки ему грозит уголовная ответственность.

Житель Измаила может сесть за решетку из-за неудачной попытки переправить коллегу призывного возраста за границу. 52-летний правонарушитель признался в совершенном.

Два гражданина Украины пытались в обход пункта пропуска попасть в Молдову. Заметить "беглецов" удалось вблизи села Кубей Болградского района.

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