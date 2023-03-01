Обнаружили тепловизором: в Одесской области задержали четырех беглецов

Их дальнейшую судьбу будет решать суд

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Правонарушители оказались местными жителями одного из населённых пунктов Одесчины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Свое путешествие уклонисты спланировали ночью в надежде остаться незамеченными. Мужчин пограничники отдела "Фараоновка" обнаружили с помощью тепловизионного прибора.

"На требования правоохранителей остановиться нарушители не реагировали и начали бежать. Мужчины остановились, только услышав предупредительные выстрелы охранников границы. Задержанные объяснили, что планировали попасть в Молдову незаконным способом из-за ограничений в выезде", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет беглецов

В настоящее время правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ст. 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего, или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы" КУоАП. Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

Неудачные схемы незаконного пересечения границы

Житель Одесской области обещал помочь военнообязанным нелегально пересечь границу и бежать в другую страну, в обход пунктов пропуска. За незаконные сделки ему грозит уголовная ответственность.

Житель Измаила может сесть за решетку из-за неудачной попытки переправить коллегу призывного возраста за границу. 52-летний правонарушитель признался в совершенном.

Два гражданина Украины пытались в обход пункта пропуска попасть в Молдову. Заметить "беглецов" удалось вблизи села Кубей Болградского района.