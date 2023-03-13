В Николаевской области около 270 тыс. га территории нуждаются в разминировании
Многие области Украины помогают Николаевщине разминировать территории. Но темпов не хватает, чтобы сделать все в кратчайшие сроки.
Об этом на брифинге сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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"По состоянию на сегодняшний день у нас около 270 тысяч га земли нуждаются в разминировании. Есть уже и разминированные земли. Впрочем, говорить о них не буду, пока они не получат соответствующий сертификат. Но более 80% земель будут использованы в посевной в этом году", — отметил на брифинге Виталий Ким.
Руководитель области отмечает, что работы по разминированию полей продолжаются, но медленно, поэтому часто аграрии пытаются проверить и разминировать поля перед посевной собственными усилиями. Но это очень рискованно.
Отметим, в Николаевской области в течение 10-11 марта пиротехники совершили 31 выезд на разминирование, изъяв 139 боеприпасов. А с начала полномасштабной войны — 12 038.
Напомним, взрывоопасные предметы несут угрозу жизни человека и окружающих.
К ним относятся:
- артиллерийские снаряды,
- реактивные и инженерные мины,
- авиабомбы,
- детонаторы,
- ручные гранаты,
- патроны разных видов.
Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.
В экстренных ситуациях звоните по номерам 101 или 102.
Фото: Слово и Дело