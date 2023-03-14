Рыболовный билет: что это такое и как его получить?

Одесские рыбаки смогут получить специальный билет для отлова рыбы
Госрыбагентство провело круглый стол по поводу введения рыболовного билета. На встрече была обсуждена разработка алгоритма получения билета и возможность вылова рыбы любителями сверх бесплатной суточной нормы.
Об этом сообщает Одесский рыбпатруль.
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Рыбаки-любители приобщились к оживленной дискуссии
Более ста участников приняли участие в дискуссии о возможности предоставления платной услуги по выдаче рыболовного билета. Разработка билета осуществляется совместно с Минагрополитики, а рыбаки-любители и рыбаки-спортсмены приняли активное участие в "правильной организации" любительского рыболовства.
Что предлагает рыболовный билет
Изменения в регулировании рыболовства в Украине предполагают внедрение концепции рыболовного билета. Эта концепция предполагает установление лимитов на допустимый лов водных биоресурсов для любительского рыболовства на отдельных водоемах. Лимиты будут устанавливаться из научно-биологических обоснований.
Распределение лимитов между рыболовными билетами будет осуществляться через Единую государственную электронную систему управления отраслью рыбного хозяйства. Рыболовные билеты будут продаваться рыбакам-любителям, которые предварительно создадут электронный кабинет.
Суточная бесплатная норма отлова для каждого гражданина остается на прежнем уровне — 3 кг водных биоресурсов и одна особь.
Как купить рыболовный билет и оплатить его?
Чтобы купить рыболовный билет в Украине, необязательно идти в магазин или стоять в очереди. Все, что нужно сделать, зайти в электронный кабинет на официальном сайте Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.
В кабинете можно выбрать водный объект или его часть, территориальную общину в районе которой планируется использовать рыболовный билет, водные биоресурсы, что планируется выловить, календарный день запланированной рыбалки.
Оплата билета: простые и удобные способы
После выбора необходимых параметров электронная система рассчитывает стоимость рыболовного билета. Оплатить его можно любым из предложенных способов: онлайн-картой, электронными деньгами, платежным терминалом или банком.
QR-код: персональный билет
После успешной оплаты электронная система генерирует рыболовный билет с персонализированным QR-кодом. Этот код активируется через час после оплаты. Билет действует в выбранный календарный день или день и может быть приобретен на любой день в пределах 10 дней или на любое количество дней, но не более 10 дней.
Напомним, на внутренних водоемах Одесской области открыта навигация для судов флота рыбной промышленности. Выход плавсредств разрешается исключительно в светлое время суток.