Главная Одесса

Празднуем не только День вышиванки, а саму жизнь: фоторепортаж из Одессы

Дата публикации 21 мая 2026 23:34
Празднование Дня вышиванки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе 21 мая по случаю Дня вышиванки состоялась праздничная прогулка, которая объединила горожан и гостей города вокруг украинских традиций, культуры и символов идентичности. Участники прошли по центральным улицам в национальных нарядах, шествие сопровождалось музыкой, танцами и весельем. Организовала событие этногруппа "Легіт".

Корреспондент Новини.LIVE принял участие в мероприятии и пообщался с участниками, которые были одеты в самые разнообразные вышиванки.

День вышиванки в Одессе

Все желающие принять участие в шествии собрались в 18:30 на Соборной площади в Одессе. Организаторы просили взять вышиванку и хорошее настроение, а также обещали традиционные песни и танцы.

Праздничная прогулка в вышиванках в этом году прошла с особым масштабом. Многие люди захотели принять участие: пришли семьями, с маленькими детьми, с друзьями, с домашними животными. Отовсюду звучал смех, песни, участники шествия веселились, делились хорошим настроением и самое главное - демонстрировали свои уникальные вышиванки.

Основательница и руководитель этногруппы "Легіт" Анна Пайкина отметила, что в прошлом году состоялась аналогичная акция ко Дню вышиванки, но в этом году она оказалась более массовой. Она подчеркнула, что люди активно репостили объявления, охотно пришли и поддержали, потому что сейчас нам всем очень не хватает праздника. Участники были счастливы петь и танцевать вместе со всеми.

"Это демонстрирует наше единство сейчас", - акцентировала Анна.

Святкуємо не лише День вишиванки, а саме життя: фоторепортаж з Одеси - фото 1
Празднование Дня вышиванки в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Святкуємо не лише День вишиванки, а саме життя: фоторепортаж з Одеси - фото 2
Самые маленькие участники праздника, фото: Новини.LIVE
Святкуємо не лише День вишиванки, а саме життя: фоторепортаж з Одеси - фото 3
Маленький украинец в вышиванке, фото: Новини.LIVE
Святкуємо не лише День вишиванки, а саме життя: фоторепортаж з Одеси - фото 4
Участники праздничной прогулки идут по городу, фото: Новини.LIVE
Святкуємо не лише День вишиванки, а саме життя: фоторепортаж з Одеси - фото 5
Люди в вышиванках в центре Одессы, фото: Новини.LIVE
Святкуємо не лише День вишиванки, а саме життя: фоторепортаж з Одеси - фото 6
Во время шествия участники пели песни. Фото: Новини.LIVE
Святкуємо не лише День вишиванки, а саме життя: фоторепортаж з Одеси - фото 7
Люди идут возле фонтана в центре Одессы, фото: Новини.LIVE
Святкуємо не лише День вишиванки, а саме життя: фоторепортаж з Одеси - фото 8
Девушки танцуют под украинские песни, фото: Новини.LIVE
Святкуємо не лише День вишиванки, а саме життя: фоторепортаж з Одеси - фото 9
Маленькие участники акции танцуют под украинские песни. Фото: Новини.LIVE
Святкуємо не лише День вишиванки, а саме життя: фоторепортаж з Одеси - фото 10
Дети водят хоровод под национальные песни, фото: Новини.LIVE

Особенность празднику вышиванки придало то, что он объединил не только украинцев. Среди гостей можно было встретить и иностранцев. Йонушас Миндаугас, военный медик из Литвы, проехал 12 часов на поезде из Запорожья в Одессу, чтобы принять участие в мероприятии.

"Враг стремится нас уничтожить, но Одесса празднует. Враг пытается разрушить нашу жизнь, а мы - живем. Враг хочет сделать все, чтобы Одесса и вся Украина не существовали. Но мы стоим - и именно это является знаком нашей силы. Мы должны и можем праздновать, потому что, когда мы празднуем, мы отмечаем не только День вышиванки - мы празднуем саму жизнь. И вышиванка в этом смысле является очень сильным символическим "оружием", — подчеркнул гость из Литвы.

Военный медик отметил, что когда едет на фронт, то всегда берет с собой вышиванку. Он поделился историей, что в поезде из Запорожья подарил вышиванку женщине, которая ехала вместе с ним в купе. По словам Йонушаса, он счастлив праздновать День вышиванки вместе с украинцами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе в День вышиванки собрались родные и близкие военных на акцию "Вышитая память". Одесситы знадовали павших защитников.

Также журналисты Новини.LIVE пообщались с авторами 3D-реконструкции Хаджибеевской крепости в Одессе и узнали, как и зачем она была создана. Автор материала попытался разобраться в споре относительно настоящего возраста Одессы.

Яна Катасонова - редактор ленты новостей
Автор:
Яна Катасонова
