Празднуем не только День вышиванки, а саму жизнь: фоторепортаж из Одессы

В Одессе 21 мая по случаю Дня вышиванки состоялась праздничная прогулка, которая объединила горожан и гостей города вокруг украинских традиций, культуры и символов идентичности. Участники прошли по центральным улицам в национальных нарядах, шествие сопровождалось музыкой, танцами и весельем. Организовала событие этногруппа "Легіт".

Корреспондент Новини.LIVE принял участие в мероприятии и пообщался с участниками, которые были одеты в самые разнообразные вышиванки.

Все желающие принять участие в шествии собрались в 18:30 на Соборной площади в Одессе. Организаторы просили взять вышиванку и хорошее настроение, а также обещали традиционные песни и танцы.

Праздничная прогулка в вышиванках в этом году прошла с особым масштабом. Многие люди захотели принять участие: пришли семьями, с маленькими детьми, с друзьями, с домашними животными. Отовсюду звучал смех, песни, участники шествия веселились, делились хорошим настроением и самое главное - демонстрировали свои уникальные вышиванки.

Основательница и руководитель этногруппы "Легіт" Анна Пайкина отметила, что в прошлом году состоялась аналогичная акция ко Дню вышиванки, но в этом году она оказалась более массовой. Она подчеркнула, что люди активно репостили объявления, охотно пришли и поддержали, потому что сейчас нам всем очень не хватает праздника. Участники были счастливы петь и танцевать вместе со всеми.

"Это демонстрирует наше единство сейчас", - акцентировала Анна.

Особенность празднику вышиванки придало то, что он объединил не только украинцев. Среди гостей можно было встретить и иностранцев. Йонушас Миндаугас, военный медик из Литвы, проехал 12 часов на поезде из Запорожья в Одессу, чтобы принять участие в мероприятии.

"Враг стремится нас уничтожить, но Одесса празднует. Враг пытается разрушить нашу жизнь, а мы - живем. Враг хочет сделать все, чтобы Одесса и вся Украина не существовали. Но мы стоим - и именно это является знаком нашей силы. Мы должны и можем праздновать, потому что, когда мы празднуем, мы отмечаем не только День вышиванки - мы празднуем саму жизнь. И вышиванка в этом смысле является очень сильным символическим "оружием", — подчеркнул гость из Литвы.

Военный медик отметил, что когда едет на фронт, то всегда берет с собой вышиванку. Он поделился историей, что в поезде из Запорожья подарил вышиванку женщине, которая ехала вместе с ним в купе. По словам Йонушаса, он счастлив праздновать День вышиванки вместе с украинцами.

