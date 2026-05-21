Святкуємо не лише День вишиванки, а саме життя: фоторепортаж з Одеси

Святкування Дня вишиванки в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі 21 травня з нагоди Дня вишиванки відбулась святкова прогулянка, яка об’єднала містян і гостей міста навколо українських традицій, культури та символів ідентичності. Учасники пройшли центральними вулицями в національному вбранні, хода супроводжувалась музикою, танцями і веселощами. Організував подію етногурт "Легіт".

Кореспондент Новини.LIVE взяв участь у заході і поспілкувався з учасниками, які були вбрані у найрізноманітніші вишиванки.

День вишиванки в Одесі

Усі охочі взяти участь у ході зібрались о 18:30 на Соборній площі в Одесі. Організатори просили взяти вишиванку та гарний настрій, а також обіцяли традиційні співи і танці.

Святкова прогулянка у вишиванках цьогоріч пройшла з особливим масштабом. Багато людей захотіли взяти участь: прийшли родинами, з маленькими дітками, з друзями, з домашніми тваринами. Звідусіль лунав сміх, пісні, учасники ходи веселились, ділились гарним настроєм і найголовніше — демонстрували свої унікальні вишиванки.

Засновниця й керівниця етногурту "Легіт" Анна Пайкіна зазначила, що у минулому році відбулась аналогічна акція до Дня вишиванки, але цьогоріч вона виявилась більш масовою. Вона підкреслила, що люди активно репостили оголошення, охоче прийшли і підтримали, бо зараз нам усім дуже не вистачає свята. Учасники були щасливі співати і танцювати разом з усіма.

"Це демонструє нашу єдність зараз", — акцентувала Анна.

Святкування Дня вишиванки в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Найменші учасники свята. Фото: Новини.LIVE

Маленький українець у вишиванці. Фото: Новини.LIVE

Учасники святкової прогулянки йдуть містом. Фото: Новини.LIVE

Люди у вишиванках у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Під час ходи учасники співали пісні. Фото: Новини.LIVE

Люди йдуть біля фонтана у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Дівчата танцюють під українські пісні. Фото: Новини.LIVE

Маленькі учасники акції танцюють під українські пісні. Фото: Новини.LIVE

Діти водять хоровод під національні співи. Фото: Новини.LIVE

Особливість святу вишиванки надало те, що воно об'єднало не лише українців. Серед гостей можна було зустріти і іноземців. Йонушас Міндаугас, військовий медик з Литви, проїхав 12 годин на потязі із Запоріжжя в Одесу, щоб взяти участь у заході.

"Ворог прагне нас знищити, але Одеса святкує. Ворог намагається зруйнувати наше життя, а ми — живемо. Ворог хоче зробити все, щоб Одеса і вся Україна не існували. Але ми стоїмо — і саме це є знаком нашої сили. Ми маємо і можемо святкувати, тому що, коли ми святкуємо, ми відзначаємо не лише День вишиванки — ми святкуємо саме життя. І вишиванка в цьому сенсі є дуже сильною символічною "зброєю", — підкреслив гість з Литви.

Військовий медик зазначив, що коли їде на фронт, то завжди бере з собою вишиванку. Він поділився історією, що у потязі з Запоріжжя подарував вишиванку жінці, яка їхала разом із ним у купе. За словами Йонушаса, він щасливий святкувати День вишиванки разом з українцями.

