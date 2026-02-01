Очереди в Одесской области к границам Молдовы и Румынии

Пробки и очереди к границам — ситуация на трассе Одесса-Рени
Вечером 1 февраля на трассе Одесса-Рени водители стоят в пробках в направлении границы с Молдовой и Румынией. Самая сложная ситуация наблюдается возле пунктов пропуска, где водители вынуждены ждать по несколько часов.
О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки до Паланки
Движение существенно затруднено вблизи Нижнеднестровского национального парка. Дорога к пунктам пропуска "Паланка" и "Старокозачье — Тудора" почти парализована. Колонны автомобилей растянулись на несколько километров, а на картах эти участки обозначены красным и оранжевым цветами.
На направлении к КПП "Старокозачье — Тудора" пробки наблюдаются на въезд в Украину. Интенсивность движения здесь остается низкой, а время в пути значительно возросло.
Пробки до Орловки и Рени
Затрудненное движение также фиксируют на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила. Особенно загружено направление к КПП "Орловка", который является одним из основных пунктов пересечения границы с Румынией.
Зато на КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Однако на въезде в страну образовалась пробка, которая обозначена красным цветом на картах.
Напомним, Владимир Зеленский высказался о юношах, которые выехали из Украины. Также мы писали, что без этой бумажки одесситов не пустят в Румынию.
Читайте Новини.LIVE!