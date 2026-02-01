Очереди в Одесской области к границам Молдовы и Румынии

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Вечером 1 февраля на трассе Одесса-Рени водители стоят в пробках в направлении границы с Молдовой и Румынией. Самая сложная ситуация наблюдается возле пунктов пропуска, где водители вынуждены ждать по несколько часов.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки до Паланки

Движение существенно затруднено вблизи Нижнеднестровского национального парка. Дорога к пунктам пропуска "Паланка" и "Старокозачье — Тудора" почти парализована. Колонны автомобилей растянулись на несколько километров, а на картах эти участки обозначены красным и оранжевым цветами.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

На направлении к КПП "Старокозачье — Тудора" пробки наблюдаются на въезд в Украину. Интенсивность движения здесь остается низкой, а время в пути значительно возросло.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки и Рени

Затрудненное движение также фиксируют на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила. Особенно загружено направление к КПП "Орловка", который является одним из основных пунктов пересечения границы с Румынией.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Зато на КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Однако на въезде в страну образовалась пробка, которая обозначена красным цветом на картах.

Напомним, Владимир Зеленский высказался о юношах, которые выехали из Украины. Также мы писали, что без этой бумажки одесситов не пустят в Румынию.