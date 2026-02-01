Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Пробки и очереди к границам — ситуация на трассе Одесса-Рени

Пробки и очереди к границам — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 17:17
Очереди в Одесской области к границам Молдовы и Румынии
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Вечером 1 февраля на трассе Одесса-Рени водители стоят в пробках в направлении границы с Молдовой и Румынией. Самая сложная ситуация наблюдается возле пунктов пропуска, где водители вынуждены ждать по несколько часов.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки до Паланки

Движение существенно затруднено вблизи Нижнеднестровского национального парка. Дорога к пунктам пропуска "Паланка" и "Старокозачье — Тудора" почти парализована. Колонны автомобилей растянулись на несколько километров, а на картах эти участки обозначены красным и оранжевым цветами.

Затори на трасі Одеса-Рені та черги до кордонів — яка ситуація - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

На направлении к КПП "Старокозачье — Тудора" пробки наблюдаются на въезд в Украину. Интенсивность движения здесь остается низкой, а время в пути значительно возросло.

Затори на трасі Одеса-Рені та черги до кордонів — яка ситуація - фото 2
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки и Рени

Затрудненное движение также фиксируют на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила. Особенно загружено направление к КПП "Орловка", который является одним из основных пунктов пересечения границы с Румынией.

Затор до Рені
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Зато на КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Однако на въезде в страну образовалась пробка, которая обозначена красным цветом на картах.

Напомним, Владимир Зеленский высказался о юношах, которые выехали из Украины. Также мы писали, что без этой бумажки одесситов не пустят в Румынию.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации