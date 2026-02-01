Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди на границе с Молдовой и Румынией

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Утром 1 февраля водители, которые направляются в сторону границы с Молдовой и Румынией, попали в большие пробки на трассе Одесса-Рени. Самая сложная ситуация сложилась возле села Маяки и перед пунктами пропуска.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

По данным сервиса, движение значительно замедлено в районе села Маяки и на подъезде к контрольно-пропускному пункту в пределах Нижнеднестровского национального парка. Очереди автомобилей там растянулись на несколько километров.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Затрудненное движение фиксируют и на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". На картах этот участок обозначен оранжевым цветом, что свидетельствует о существенных задержках для водителей.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Скопление транспорта наблюдается также на трассе М-15 в направлении Орловки. Очереди образовались вблизи Татарбунар, Броски и Измаила, а также непосредственно перед пунктом пропуска. В то же время эти задержки не являются критическими и не блокируют движение полностью.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Другая ситуация на пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть". Там выезд из Украины происходит без очередей, однако на въезде в страну зафиксирована пробка, которая на карте обозначена красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, украинцев, которые планируют поездку в Румынию на собственном авто, предупреждают о новых правилах пересечения границы. Также мы писали, какую минимальную сумму наличных надо показать для въезда в ЕС.