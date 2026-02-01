Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Выезд в Молдову — где самые большие пробки на трассе Одесса-Рени

Выезд в Молдову — где самые большие пробки на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 09:17
Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди на границе с Молдовой и Румынией
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Утром 1 февраля водители, которые направляются в сторону границы с Молдовой и Румынией, попали в большие пробки на трассе Одесса-Рени. Самая сложная ситуация сложилась возле села Маяки и перед пунктами пропуска.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки на трассе Одесса-Рени

По данным сервиса, движение значительно замедлено в районе села Маяки и на подъезде к контрольно-пропускному пункту в пределах Нижнеднестровского национального парка. Очереди автомобилей там растянулись на несколько километров.

Виїзд до Молдови — де найбільші затори на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Затрудненное движение фиксируют и на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". На картах этот участок обозначен оранжевым цветом, что свидетельствует о существенных задержках для водителей.

Виїзд до Молдови — де найбільші затори на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Скопление транспорта наблюдается также на трассе М-15 в направлении Орловки. Очереди образовались вблизи Татарбунар, Броски и Измаила, а также непосредственно перед пунктом пропуска. В то же время эти задержки не являются критическими и не блокируют движение полностью.

КПП Орлівка
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Другая ситуация на пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть". Там выезд из Украины происходит без очередей, однако на въезде в страну зафиксирована пробка, которая на карте обозначена красным цветом.

КПП РЕНІ
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, украинцев, которые планируют поездку в Румынию на собственном авто, предупреждают о новых правилах пересечения границы. Также мы писали, какую минимальную сумму наличных надо показать для въезда в ЕС.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации