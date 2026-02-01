Затори на трасі Одеса-Рені: черги на кордоні з Молдовою і Румунією

Виїзд до Молдови — де найбільші затори на трасі Одеса-Рені
Уранці 1 лютого водії, які прямують у бік кордону з Молдовою та Румунією, потрапили у великі затори на трасі Одеса-Рені. Найскладніша ситуація склалася біля села Маяки та перед пунктами пропуску.
Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса-Рені
За даними сервісу, рух значно уповільнений у районі села Маяки та на під’їзді до контрольно-пропускного пункту в межах Нижньодністровського національного парку. Черги автомобілів там розтягнулися на кілька кілометрів.
Утруднений рух фіксують і на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором, що свідчить про суттєві затримки для водіїв.
Затори до Орлівки
Скупчення транспорту спостерігається також на трасі М-15 у напрямку Орлівки. Черги утворилися поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла, а також безпосередньо перед пунктом пропуску. Водночас ці затримки не є критичними та не блокують рух повністю.
Інша ситуація на пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть". Там виїзд з України відбувається без черг, однак на в’їзді в країну зафіксовано затор, який на мапі позначений червоним кольором.
Нагадаємо, українців, які планують поїздку до Румунії на власному авто, попереджають про нові правила перетину кордону. Також ми писали, яку мінімальну суму готівки треба показати для в’їзду в ЄС.
