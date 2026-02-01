Затори на трасі Одеса-Рені: черги на кордоні з Молдовою і Румунією

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Уранці 1 лютого водії, які прямують у бік кордону з Молдовою та Румунією, потрапили у великі затори на трасі Одеса-Рені. Найскладніша ситуація склалася біля села Маяки та перед пунктами пропуску.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на трасі Одеса-Рені

За даними сервісу, рух значно уповільнений у районі села Маяки та на під’їзді до контрольно-пропускного пункту в межах Нижньодністровського національного парку. Черги автомобілів там розтягнулися на кілька кілометрів.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Утруднений рух фіксують і на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором, що свідчить про суттєві затримки для водіїв.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Скупчення транспорту спостерігається також на трасі М-15 у напрямку Орлівки. Черги утворилися поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла, а також безпосередньо перед пунктом пропуску. Водночас ці затримки не є критичними та не блокують рух повністю.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Інша ситуація на пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть". Там виїзд з України відбувається без черг, однак на в’їзді в країну зафіксовано затор, який на мапі позначений червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, українців, які планують поїздку до Румунії на власному авто, попереджають про нові правила перетину кордону. Також ми писали, яку мінімальну суму готівки треба показати для в'їзду в ЄС.