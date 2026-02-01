Черги на Одещині до кордонів Молдови та Румунії

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Увечері 1 лютого на трасі Одеса-Рені водії стоять в заторах у напрямку кордону з Молдовою та Румунією. Найскладніша ситуація спостерігається біля пунктів пропуску, де водії змушені чекати по кілька годин.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори до Паланки

Рух суттєво ускладнений поблизу Нижньодністровського національного парку. Дорога до пунктів пропуску "Паланка" та "Старокозаче — Тудора" майже паралізована. Колони автомобілів розтягнулися на кілька кілометрів, а на картах ці ділянки позначені червоним і помаранчевим кольорами.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

На напрямку до КПП "Старокозаче — Тудора" затори спостерігаються на в'їзд в Україну. Інтенсивність руху тут залишається низькою, а час у дорозі значно зріс.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки та Рені

Ускладнений рух також фіксують на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Особливо завантажений напрямок до КПП "Орлівка", який є одним з основних пунктів перетину кордону з Румунією.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Проте на в’їзді в країну утворився затор, який позначений червоним кольором на картах.

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Проте на в'їзді в країну утворився затор, який позначений червоним кольором на картах.