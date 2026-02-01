Відео
Головна Одеса Затори та черги до кордонів — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

Затори та черги до кордонів — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 17:17
Черги на Одещині до кордонів Молдови та Румунії
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Увечері 1 лютого на трасі Одеса-Рені водії стоять в заторах у напрямку кордону з Молдовою та Румунією. Найскладніша ситуація спостерігається біля пунктів пропуску, де водії змушені чекати по кілька годин.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Паланки

Рух суттєво ускладнений поблизу Нижньодністровського національного парку. Дорога до пунктів пропуску "Паланка" та "Старокозаче — Тудора" майже паралізована. Колони автомобілів розтягнулися на кілька кілометрів, а на картах ці ділянки позначені червоним і помаранчевим кольорами.

Затори на трасі Одеса-Рені та черги до кордонів — яка ситуація - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

На напрямку до КПП "Старокозаче — Тудора" затори спостерігаються на в'їзд в Україну. Інтенсивність руху тут залишається низькою, а час у дорозі значно зріс.

Затори на трасі Одеса-Рені та черги до кордонів — яка ситуація - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки та Рені

Ускладнений рух також фіксують на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Особливо завантажений напрямок до КПП "Орлівка", який є одним з основних пунктів перетину кордону з Румунією.

Затор до Рені
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Проте на в’їзді в країну утворився затор, який позначений червоним кольором на картах.

Нагадаємо, Володимир Зеленський висловився про юнаків, які виїхали з України. Також ми писали, що без цього папірця одеситів не пустять у Румунію.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
