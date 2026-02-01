Черги на Одещині до кордонів Молдови та Румунії

Затори та черги до кордонів — яка ситуація на трасі Одеса-Рені
Увечері 1 лютого на трасі Одеса-Рені водії стоять в заторах у напрямку кордону з Молдовою та Румунією. Найскладніша ситуація спостерігається біля пунктів пропуску, де водії змушені чекати по кілька годин.
Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори до Паланки
Рух суттєво ускладнений поблизу Нижньодністровського національного парку. Дорога до пунктів пропуску "Паланка" та "Старокозаче — Тудора" майже паралізована. Колони автомобілів розтягнулися на кілька кілометрів, а на картах ці ділянки позначені червоним і помаранчевим кольорами.
На напрямку до КПП "Старокозаче — Тудора" затори спостерігаються на в'їзд в Україну. Інтенсивність руху тут залишається низькою, а час у дорозі значно зріс.
Затори до Орлівки та Рені
Ускладнений рух також фіксують на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Особливо завантажений напрямок до КПП "Орлівка", який є одним з основних пунктів перетину кордону з Румунією.
Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Проте на в’їзді в країну утворився затор, який позначений червоним кольором на картах.
